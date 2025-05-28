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Черноморец теряет очередного игрока - он возвращается в Шахтер
Аренда Кирилла Сигеева закончилась
chornomorets.football
Полузащитник Кирилл Сигеев, который весеннюю часть сезона провел в аренде в "
Одесский клуб, который вылетел в Первую лигу, не будет продлевать аренду игрока.
Также отмечается, что пока будущее игрока остается неопределенным – еще не принято решение о том, где 22-летний хавбек продолжит карьеру.
Напомним, Сигеев присоединился к "Черноморцу" в августе 2024 года, и за полгода провел 14 матчей в УПЛ , не отличившись результативными действиями.
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