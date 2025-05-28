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Черноморец теряет очередного игрока - он возвращается в Шахтер

Премьер-лига
Обновлено

Аренда Кирилла Сигеева закончилась

Черноморец теряет очередного игрока - он возвращается в Шахтер

chornomorets.football

Новина українською

Полузащитник Кирилл Сигеев, который весеннюю часть сезона провел в аренде в "Черноморце" из "Шахтера", возвращается в донецкий клуб.

Одесский клуб, который вылетел в Первую лигу, не будет продлевать аренду игрока.

Также отмечается, что пока будущее игрока остается неопределенным – еще не принято решение о том, где 22-летний хавбек продолжит карьеру.

Напомним, Сигеев присоединился к "Черноморцу" в августе 2024 года, и за полгода провел 14 матчей в УПЛ , не отличившись результативными действиями.

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Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Кирилл Сигеев
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Опубликовал: Михаил Черныш
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