Заменит россиянина? Ротань может возглавить зарубежный клуб

Пока еще главный тренер "Александрии" Руслан Ротань может возглавить зарубежный клуб.

Как сообщает ТаТоТаке, тренер посетил Баку, где встретился с руководством "Сабаха", которое рассматривает Ротаня как одного из потенциальных преемников экс-игрока сборной России Василия Березуцкого.

Также отмечается, что уже завтра Ротань вернётся в Украину и проведет встречу с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем, куда специалиста сватают украинские СМИ.

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Азербайджанский клуб занял в этом сезоне 5 место и вышел в финал Кубка страны.

Ротань привел "Александрию" к серебряным медалям в УПЛ, но решил не продлевать контракт с клубом.