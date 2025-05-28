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Заменит россиянина? Ротань может возглавить зарубежный клуб

Премьер-лига
Обновлено

Тренер провел встречу с руководством клуба из Азербайджана

Заменит россиянина? Ротань может возглавить зарубежный клуб

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Пока еще главный тренер "Александрии" Руслан Ротань может возглавить зарубежный клуб.

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Как сообщает ТаТоТаке, тренер посетил Баку, где встретился с руководством "Сабаха", которое рассматривает Ротаня как одного из потенциальных преемников экс-игрока сборной России Василия Березуцкого.

Также отмечается, что уже завтра Ротань вернётся в Украину и проведет встречу с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем, куда специалиста сватают украинские СМИ.

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Азербайджанский клуб занял в этом сезоне 5 место и вышел в финал Кубка страны.

Ротань привел "Александрию" к серебряным медалям в УПЛ, но решил не продлевать контракт с клубом.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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