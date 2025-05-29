Лидер Ворсклы не поможет команде в переходных матчах с Кудровкой

Защитник " Ворсклы " Илья Крупский, права на которого принадлежат харьковскому "Металлисту 1925", не будет участвовать в стыковых матчах с перволиговой "Кудровкой".

Как сообщают источники, в условиях арендного соглашения нет отдельного пункта по участию в переходных матчах.

Более того, сам игрок уже попрощался с полтавским клубом и болельщиками в соцсетях, и судя по ним же, уже находится в Киеве.

Напомним, что 20-летний защитник в сезоне 2024/25 провел в футболке "Ворсклы" 27 матчей, на его счету два ассиста.