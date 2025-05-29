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Лидер Ворсклы не поможет команде в переходных матчах с Кудровкой
Илья Крупский уже попрощался с Ворсклой
фото из свободных источников
Защитник "
Как сообщают источники, в условиях арендного соглашения нет отдельного пункта по участию в переходных матчах.
Более того, сам игрок уже попрощался с полтавским клубом и болельщиками в соцсетях, и судя по ним же, уже находится в Киеве.
Напомним, что 20-летний защитник в сезоне 2024/25 провел в футболке "Ворсклы" 27 матчей, на его счету два ассиста.
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