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Лидер Ворсклы не поможет команде в переходных матчах с Кудровкой

Премьер-лига

Илья Крупский уже попрощался с Ворсклой

Лидер Ворсклы не поможет команде в переходных матчах с Кудровкой

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский, права на которого принадлежат харьковскому "Металлисту 1925", не будет участвовать в стыковых матчах с перволиговой "Кудровкой".

Как сообщают источники, в условиях арендного соглашения нет отдельного пункта по участию в переходных матчах.

Более того, сам игрок уже попрощался с полтавским клубом и болельщиками в соцсетях, и судя по ним же, уже находится в Киеве.

Напомним, что 20-летний защитник в сезоне 2024/25 провел в футболке "Ворсклы" 27 матчей, на его счету два ассиста.

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Ворскла (Полтава) ФК Кудровка Илья Крупский
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