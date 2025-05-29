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Лидером Колоса интересуются в Бельгии и Нидерландах

Премьер-лига

Владислав Велетень выдал хороший сезон

Лидером Колоса интересуются в Бельгии и Нидерландах

Фото: ФК Колос

Новина українською

Вингер "Колоса" Владислав Велетень привлек внимание европейских клубов.

Как сообщает "Динамомания", игроком интересуются в Бельгии и Португалии.

Напомним, что у 22-летнего игрока остался еще гол по контракту с "Колосом", который рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне в 27 матчах за ковалевцев Велетень забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

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Колос (Ковалевка) Владислав Велетень
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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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