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Лидером Колоса интересуются в Бельгии и Нидерландах
Владислав Велетень выдал хороший сезон
Фото: ФК Колос
Вингер "
Как сообщает "Динамомания", игроком интересуются в Бельгии и Португалии.
Напомним, что у 22-летнего игрока остался еще гол по контракту с "Колосом", который рассчитан до лета 2026 года.
В минувшем сезоне в 27 матчах за ковалевцев Велетень забил 4 гола и отдал 5 ассистов.
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Источник:Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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