Лидером Колоса интересуются в Бельгии и Нидерландах

Вингер " Колоса " Владислав Велетень привлек внимание европейских клубов.

Как сообщает "Динамомания", игроком интересуются в Бельгии и Португалии.

Напомним, что у 22-летнего игрока остался еще гол по контракту с "Колосом", который рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне в 27 матчах за ковалевцев Велетень забил 4 гола и отдал 5 ассистов.