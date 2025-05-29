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Защитник Динамо - в списке претендентов на приз лучшему молодому игроку мира Golden Boy-2025
Тарас Михавко - в солидной компании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "
Престижную премию вручает авторитетное итальянское издание TuttoSport. По итогам первого этапа отбора 19-летний Тарас занял 37-е место.
Напомним, что в прошлом году премию Golden Boy получил полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль, который и сейчас идет на первом месте, но по правилам не может получить награду во второй раз. Поэтому главным претендентом на номинацию считается его одноклубник Пау Кубарси.
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Первые пять позиций в текущем рейтинге занимают:
- Ламин Ямаль ("Барселона")
- Пау Кубарси ("Барселона")
- Дезире Дуэ ("ПСЖ")
- Майлз Льюис-Скелли ("Арсенал")
- Варрен Заир-Эмери ("ПСЖ")
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