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Защитник Динамо - в списке претендентов на приз лучшему молодому игроку мира Golden Boy-2025

Премьер-лига
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Тарас Михавко - в солидной компании

Защитник Динамо - в списке претендентов на приз лучшему молодому игроку мира Golden Boy-2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Динамо" Тарас Михавко вошел в число 100 претендентов на престижную награду Golden Boy, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Престижную премию вручает авторитетное итальянское издание TuttoSport. По итогам первого этапа отбора 19-летний Тарас занял 37-е место.

Напомним, что в прошлом году премию Golden Boy получил полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль, который и сейчас идет на первом месте, но по правилам не может получить награду во второй раз. Поэтому главным претендентом на номинацию считается его одноклубник Пау Кубарси.

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Первые пять позиций в текущем рейтинге занимают:

  • Ламин Ямаль ("Барселона")
  • Пау Кубарси ("Барселона")
  • Дезире Дуэ ("ПСЖ")
  • Майлз Льюис-Скелли ("Арсенал")
  • Варрен Заир-Эмери ("ПСЖ")
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Динамо (Киев) Тарас Михавко
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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Михаил Черныш
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