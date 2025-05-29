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"Эмоциональная и изнурительная игра". Игрок Александрии назвал самый тяжелый матч сезона
Не против "Динамо"
Фото пресслужби ФК "Олександрія"
Защитник "Александрии" Никита Кравченко, рассказал, какие матчи были самыми тяжелыми для команды. Также футболист назвал лучшие поединки клуба.
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"Трудно выделить один конкретный матч. Было несколько таких очень сложных. Если говорить о том, где пришлось проявить максимум характера — наверное, это встреча с "Шахтером". Мы тогда проигрывали 0:2, но смогли отыграться и еще и победить 4:3. Это была очень эмоциональная и изнурительная игра. Также вспомню нервный матч против "Полесья" дома. Мы тогда победили 1:0, забили в конце поединка. Эмоции зашкаливали, потому что противостояние было очень напряженное.
Если говорить о качестве игры, мне очень понравилось, как мы сыграли дома против "Ворсклы". Тогда победили 1:0, и хоть счет минимальный, но мы полностью контролировали ход игры. Очень грамотно действовали как в защите, так и в атаке, не дали сопернику ни одного шанса. Еще можно вспомнить игру с "Оболонью" — 4:0. Там было несколько очень красивых голов, мы уверенно выглядели на протяжении всего матча. Но вообще, если честно, в этом сезоне было много хороших игр, поэтому сложно выделить одну единственную лучшую. Мы одержали столько побед, что каждая из них имеет свою историю и свою ценность", — сказал Кравченко.
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