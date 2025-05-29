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"Эмоциональная и изнурительная игра". Игрок Александрии назвал самый тяжелый матч сезона

Премьер-лига

Не против "Динамо"

"Эмоциональная и изнурительная игра". Игрок Александрии назвал самый тяжелый матч сезона

Фото пресслужби ФК "Олександрія"

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Защитник "Александрии" Никита Кравченко, рассказал, какие матчи были самыми тяжелыми для команды. Также футболист назвал лучшие поединки клуба.

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"Трудно выделить один конкретный матч. Было несколько таких очень сложных. Если говорить о том, где пришлось проявить максимум характера — наверное, это встреча с "Шахтером". Мы тогда проигрывали 0:2, но смогли отыграться и еще и победить 4:3. Это была очень эмоциональная и изнурительная игра. Также вспомню нервный матч против "Полесья" дома. Мы тогда победили 1:0, забили в конце поединка. Эмоции зашкаливали, потому что противостояние было очень напряженное.

Если говорить о качестве игры, мне очень понравилось, как мы сыграли дома против "Ворсклы". Тогда победили 1:0, и хоть счет минимальный, но мы полностью контролировали ход игры. Очень грамотно действовали как в защите, так и в атаке, не дали сопернику ни одного шанса. Еще можно вспомнить игру с "Оболонью" — 4:0. Там было несколько очень красивых голов, мы уверенно выглядели на протяжении всего матча. Но вообще, если честно, в этом сезоне было много хороших игр, поэтому сложно выделить одну единственную лучшую. Мы одержали столько побед, что каждая из них имеет свою историю и свою ценность", — сказал Кравченко.

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ФК Александрия Никита Кравченко
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Источник:
NV
Опубликовал: Алина Ерофеева
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