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Кудровка – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию первого матча плей-офф за право участия в УПЛ
Кудровка – Ворскла: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Ворскла
"Кудровка" встретится с "Ворсклой" в рамках первого матча плей-офф за место в Украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. Поединок пройдет в четверг, 29 мая в Киеве на "Оболонь Арене".
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Начало поединка - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Матч плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне 2025/26. Первая игра
29.05.2025
Киев, "Оболонь Арена"
"Кудровка" 15:30 "Ворскла"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ
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