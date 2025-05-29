Кудровка – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию первого матча плей-офф за право участия в УПЛ

"Кудровка" встретится с "Ворсклой" в рамках первого матча плей-офф за место в Украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. Поединок пройдет в четверг, 29 мая в Киеве на "Оболонь Арене".

Коллектив с Черниговщины сенсационно выиграл Группу Б Первой лиги, но в Чемпионской группе уступил более сильным соперникам. Полтавчане переживают кризис - клуб столкнулся с финансовыми трудностями и нехваткой кадров.

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Начало поединка - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Матч плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне 2025/26. Первая игра

29.05.2025

Киев, "Оболонь Арена"

"Кудровка" 15:30 "Ворскла"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ