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Левый Берег - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию первого матча плей-офф за право участия в УПЛ
Левый Берег - Металлист 1925: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий Берег
"Левый Берег" и "Металлист 1925" разыграют между собой право выступать в УПЛ в сезоне-2025/26. Первый поединок пройдет 29 мая на стадионе "Левый Берег".
"Аисты" заняли 14-е место в турнирной таблице УПЛ, тогда как харьковчане расположились на 3-й строчке в чемпионской группе Первой лиги.
Интересно, что летом 2024 года в полуфинале мини-турнира "Финал четырех" киевская команда обыграла харьковский коллектив (1:1, 5:4 по пенальти). Однако тогда "Левый Берег" представлял Первую лигу, а "Металлист 1925" – УПЛ.
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Начало поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Матч плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне 2025/26. Первая игра
29.05.2025
Киевская область, "Левый Берег"
"Левый Берег" 18:00 "Металлист 1925"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ
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