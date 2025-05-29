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СК Полтава выбрал арену для домашних матчей в УПЛ

Премьер-лига

Полтавчане будут играть в Кропивницком

СК Полтава выбрал арену для домашних матчей в УПЛ

Фото: СК Полтава

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СК "Полтава" сможет принимать матчи УПЛ сезона 2025/26 в Кропивницком. Клуб подписал соглашение об использовании стадиона "Зирка", сообщает пресс-служба полтавчан.

28 мая, президент СК "Полтава" Сергей Иващенко и представитель владельца стадиона "Зирка" в Кропивницком Андрей Перевозник провели рабочую встречу. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому команда сможет использовать арену, аттестованную Украинской ассоциацией футбола для проведения матчей элитного дивизиона.

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Напомним, СК "Полтава" напрямую вышел в УПЛ. Клуб рисковал не пройти аттестацию из-за неопределенности с домашним стадионом.

Стадион "Зирка" построен в 1934 году. После реконструкции в 2014 году вмещает 13 305 зрителей.

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СК Полтава
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Источник:
СК Полтава
Опубликовал: Алина Ерофеева
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