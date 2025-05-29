Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СК Полтава выбрал арену для домашних матчей в УПЛ
Полтавчане будут играть в Кропивницком
Фото: СК Полтава
СК "Полтава" сможет принимать матчи УПЛ сезона 2025/26 в Кропивницком. Клуб подписал соглашение об использовании стадиона "Зирка", сообщает пресс-служба полтавчан.
28 мая, президент СК "Полтава" Сергей Иващенко и представитель владельца стадиона "Зирка" в Кропивницком Андрей Перевозник провели рабочую встречу. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому команда сможет использовать арену, аттестованную Украинской ассоциацией футбола для проведения матчей элитного дивизиона.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, СК "Полтава" напрямую вышел в УПЛ. Клуб рисковал не пройти аттестацию из-за неопределенности с домашним стадионом.
Стадион "Зирка" построен в 1934 году. После реконструкции в 2014 году вмещает 13 305 зрителей.
Популярное сейчас
- Левый берег – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция первого матча плей-офф за право участия в УПЛ
- Основатель Металлиста 1925 раскритиковал идею переименования клуба
- Камбек Челси, метания Ротаня и тренерские рокировки в УПЛ. Главные новости за 28 мая
- Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой