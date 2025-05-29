"Я не боюсь войны". Албанский легионер хочет возглавить проблемный клуб УПЛ

Бывший защитник "Ворсклы" Арменд Даллку изъявил желание возглавить полтавский клуб.

- В будущем Арменд Даллку хотел бы вернуться тренировать "Ворсклу"? - Я мечтаю однажды возглавить команду, в которой провел лучшие годы своей карьеры. Все, что у меня есть в этой жизни, только благодаря "Ворскле". Я не боюсь войны. Дети подросли. Рано или поздно это произойдет, я знаю", - сказал албанец.

В качестве игрока Даллку выступал за "Ворсклу" с 2005 по 2016 годы, и провел в составе "зелено-белых" 337 матчей во всех турнирах. Сейчас Арменд тренирует косовскую "Вуштрриу".



Читайте такжеНа Ворсклу наложили третий трансферный бан