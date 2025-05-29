Экс-хавбек Динамо завявил о желании вернуться в киевский клуб

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко поделился планами на будущее. Хавбек признался, что всегда будет отдавать предпочтение киевскому "Динамо", но понимает, что у клуба есть свои амбиции.

- Сейчас у тебя есть варианты продолжения карьеры?

- Пока что нет. Я открыт к предложениям. Кто увидит это интервью, можем пообщаться (улыбается, - прим.).

- Это может быть Украина?

- Почему нет?

- Есть в этом плане приоритет?

- Он был, есть и будет - это "Динамо" (Киев). Но я прекрасно понимаю, что в клубе есть свои амбиции, свое направление, поэтому нужно трезво смотреть на ситуацию. Хочется поиграть в стабильной команде, которая ставит перед собой какие-то серьезные цели, - сказал Макаренко.

Отметим, что что Евгений является воспитанником "Динамо" и выступал в первой команде киевлян с 2013-го по 2017 годы. На данный момент он является свободным агентом.