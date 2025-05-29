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Экс-хавбек Динамо завявил о желании вернуться в киевский клуб
Игрок хотел бы выступать за родной клуб
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко поделился планами на будущее. Хавбек признался, что всегда будет отдавать предпочтение киевскому "Динамо", но понимает, что у клуба есть свои амбиции.
- Сейчас у тебя есть варианты продолжения карьеры?
- Пока что нет. Я открыт к предложениям. Кто увидит это интервью, можем пообщаться (улыбается, - прим.).
- Это может быть Украина?
- Почему нет?
- Есть в этом плане приоритет?
- Он был, есть и будет - это "Динамо" (Киев). Но я прекрасно понимаю, что в клубе есть свои амбиции, свое направление, поэтому нужно трезво смотреть на ситуацию. Хочется поиграть в стабильной команде, которая ставит перед собой какие-то серьезные цели, - сказал Макаренко.
Отметим, что что Евгений является воспитанником "Динамо" и выступал в первой команде киевлян с 2013-го по 2017 годы. На данный момент он является свободным агентом.
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