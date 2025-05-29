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Все кончено? Ротань принял окончательное решение о своем будущем в Александрии

Премьер-лига

Боссы клуба уже оповещены

Все кончено? Ротань принял окончательное решение о своем будущем в Александрии

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Руслан Ротань покидает "Александрию". Об этом пишет ТаТоТаке со ссылкой на свои источники.

Как сообщает телеграм-канал, сегодня 43-летний специалист поблагодарил руководство "горожан" за совместное сотрудничество с 2022 года и оповестил о расставании с командой.

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Трудовое соглашение Ротаня с "Александрией" рассчитано до 30 июня 2025 года.

В услугах Ротаня ранее были заинтересованы "Полесье", "Металлист 1925" и азербайджанский "Сабах".

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Руслан Ротань ФК Александрия тренер
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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LiveDK (Kyiv)
29.05.2025 в 13:54
А якого милого треба було займати друге місце, щоб потім пішов тренер і пів-команди? Хто у Єврокубках буде виступати? Це просто ганебне ставлення до футболу і гідності нашого футболу на євроарені. А потім нити тут будуть, чому рейтинги таки? Так от - через такі клуби і таких тренерів!
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Комментарии 1
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LiveDK (Kyiv)
29.05.2025 в 13:54
А якого милого треба було займати друге місце, щоб потім пішов тренер і пів-команди? Хто у Єврокубках буде виступати? Це просто ганебне ставлення до футболу і гідності нашого футболу на євроарені. А потім нити тут будуть, чому рейтинги таки? Так от - через такі клуби і таких тренерів!
Ответить
1
0

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