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Все кончено? Ротань принял окончательное решение о своем будущем в Александрии
Боссы клуба уже оповещены
Фото: ФК Олександрія
Руслан Ротань покидает "Александрию". Об этом пишет ТаТоТаке со ссылкой на свои источники.
Как сообщает телеграм-канал, сегодня 43-летний специалист поблагодарил руководство "горожан" за совместное сотрудничество с 2022 года и оповестил о расставании с командой.
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Трудовое соглашение Ротаня с "Александрией" рассчитано до 30 июня 2025 года.
В услугах Ротаня ранее были заинтересованы "Полесье", "Металлист 1925" и азербайджанский "Сабах".
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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29.05.2025 в 13:54
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