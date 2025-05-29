Все кончено? Ротань принял окончательное решение о своем будущем в Александрии

Руслан Ротань покидает "Александрию". Об этом пишет ТаТоТаке со ссылкой на свои источники.

Как сообщает телеграм-канал, сегодня 43-летний специалист поблагодарил руководство "горожан" за совместное сотрудничество с 2022 года и оповестил о расставании с командой.

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Трудовое соглашение Ротаня с "Александрией" рассчитано до 30 июня 2025 года.

В услугах Ротаня ранее были заинтересованы "Полесье", "Металлист 1925" и азербайджанский "Сабах".