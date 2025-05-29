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Начало плей-офф за выход в УПЛ. Стартовые составы на матч Кудровка - Ворскла
Подопечные Максимова против сенсации Первой лиги
Київстар ТБ
Сегодня в Киеве "Кудровка" сыграет с "Ворсклой" в рамках первого матча плей-офф за выход в украинскую Премьер-лигу.
Известны стартовые составы команд.
"Кудровка": Яшков – Гагун, Шершень, Потимков, Мельничук - Матвеев, Думанюк – Козак, Сторчоус, Рогозинский - Легостаев.
Запасные: Лёпка, Сердюк, Мамросенко, Мачелюк, Вечурко, Мельниченко, Тузенко, Евтушенко, Андрущенко, Тепляков, Свитюха, Литовченко.
"Ворскла": Исенко - Пердута, Павлюк, Хрипчук, Бацула - Кане, Скляр, Челядин, Кулач, Салабай - Ндукве.
Запасные: Ющишин, Нестеренко, Малыш, Пасич, Островский.
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Старт встречи - в 15:30 по киевскому времени. На нашем сайте вы можете следить за
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