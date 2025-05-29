"В случае неудачи с этими игроками все будет понятно". Легендарный форвард Ворсклы обеспокоен судьбой команды

Для полтавской "Ворсклы", которая провалила сезон-2024/25, оказавшись в зоне переходных игр за право играть в элите, наступает время "икс". В двухраундовом поединке с четвертой командой первой лиги, "Кудривкой", подопечные Юрия Максимова встретятся сегодня на столичной "Оболонь Арене".

В футбольной Полтаве надеются, что бело-зеленым во встречах с представителем Черниговской области все же удастся отстоять право продолжить выступления в Премьер-лиге. Одним из тех, кто проникся этой надеждой, является легендарный форвард полтавчан 70-х - начала 2000-х Иван Шарий. В своем интервью корреспонденту UA-Футбол он рассказал о его видении этой ситуации и выразил свои надежды относительно дуэли с "Кудривкой".

- Какова моя реакция на то, что "Ворскла" оказалась в зоне переходных матчей? Скажу так: это еще хорошо, что хотя бы так в чемпионате все завершилось и удалось избежать прямого "вылета", - считает специалист. - При всех проблемах, которые имеют место внутри клуба, это лучший итог. Матчи плей-офф за несколько туров до финиша стали делом очевидным и ожидаемым. Поэтому теперь нужно настраиваться на оба поединка с "Кудривкой", чтобы не опозориться окончательно и все же остаться в элите украинского футбола. Ведь с тех пор, как "Ворскла" вошла в класс сильнейших, такого еще не случалось, чтобы в последних турах она была "на вылете". Нужно все исправлять. Я думаю, что для полтавчан это под силу. Понятно, что команда "Кудривка" тоже будет биться и доказывать свои притязания на право участия в Премьер-лиге, но "Ворскла" является более опытной. Шансов на то, что именно она выйдет победителем в этом поединке в процентном отношении все же больше.

- Для нынешнего состава "Ворсклы" переходные матчи - это действительно последний шанс доказать свою профпригодность...

- Это так. Именно эти две игры с "Кудривкой" все и покажут. Если, не дай Бог, случится неудача - с этими игроками будет все понятно. Но я думаю, что этого не должно быть. Надеюсь, что из неудач сезона они сделали надлежащие выводы и в таких, не побоюсь этого определения, жизненно важных поединках соберутся, настроятся и сумеют сделать все возможное, чтобы остаться в элите нашего футбола.

- Была информация, что вроде бы независимо от результатов обоих матчей с "Кудривкой" главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов все же покинет Полтаву.

- Я тоже об этом читал, много об этом в прессе говорилось. Но часто бывает так, что пишут одно, думают другое, а происходит вообще совсем "не то". Думаю, все станет на места после упомянутых двух матчей. А пока это напоминает игру в угадывание: может тренер уйдет - а может останется. Здесь 50 на 50, это такое дело. Но как бы там ни было, а я убежден, что Максимов сейчас об этом совсем не думает - все его мысли связаны с тем, чтобы "Ворскла" осталась в Премьер-лиге. А уже потом будет известно, что и как.

- Если предположить, что Максимов все же уйдет, то кто, по вашему мнению, мог бы возглавить "Ворсклу"? Как думаете, на роль главного тренера нужен украинец или иностранец, именитый и харизматичный тренер или такой, которого можно было бы отнести к категории "рабочая лошадка"?

- Даже не знаю, что и сказать по этому поводу. Насколько мне известно, тот же Максимов является принципиальным тренером, он любит наличие в команде духа победителей. Он и сам играл в футбол на приличном уровне, поэтому и своих подопечных настраивает только на победу. Поэтому если он из "Ворсклы" уйдет, то очевидно знает нечто большее, чем мы. Это означает, что видимо его дальнейшая судьба в клубе выглядит не так, как хотелось бы. Если бы совпали сразу несколько факторов - осталась бы "Ворскла" в элите, остался бы Максимов в клубе и наладилось бы финансирование - тогда другое дело. Когда при предыдущей каденции этого тренера было нормальное финансирование, то и команда выглядела прилично, играла в еврокубках. Но если с финансами будут проблемы и в дальнейшем, то даже и не знаю, кто в "Ворсклу" придет. Поэтому будет то же самое, что мы видим сейчас. Те же иностранцы играть в кредит не будут, когда долги по полгода или около того им не будут отдавать. Если бы с финансированием было все нормально, то зная характер Юрия Максимова и то, как он относится к каждому матчу и каждой тренировке, я убежден: он остался бы и навел порядок.

- Какие ваши ожидания относительно борьбы родной для вас команды за сохранение прописки в классе сильнейших?

- Очень хотелось бы, чтобы "Ворскла" осталась в элите. Ведь Полтава уже 29 лет в ней играет! Вспоминаю те звездные времена, когда в сезоне-1995/96 команда получала путевку в тогда еще высшую лигу, а я играл в ее составе. И было бы очень неправильно "вылететь" из нее еще до 30-летия! Я буду внимательно следить за обоими поединками плей-офф с "Кудривкой". Хочу пожелать удачи - как самой команде, так и лично Юрию Максимову. Чтобы в случае победы он вздохнул с облегчением и, возможно, передумал покидать "Ворсклу". Но не будем забегать далеко вперед, ведь самая главная задача на сегодняшний день - эти две игры. А как будет дальше - увидим.