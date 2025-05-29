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Маркевич - о перспективах Судакова в Наполи: Ему надо прибавлять. В Серии А совсем другой футбол

Премьер-лига
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Опасения специалиста

Маркевич - о перспективах Судакова в Наполи: Ему надо прибавлять. В Серии А совсем другой футбол

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о потенциальном трансфере полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова в "Наполи".

"Судаков немного сдал, но я ему желаю только успехов. Задатки у него хорошие. В этом сезоне он недоработал в "Шахтере", да и не только он. Мне вообще непонятно, что произошло в донецком клубе. Они должны были легко выигрывать чемпионат, а в итоге еле третье место получили.

Если Судаковым интересуется "Наполи", то ему надо прибавлять, ведь в Серии А совсем другой футбол. Потянет ли Судаков уровень "Наполи"? Надо пробовать, он хороший игрок. Но если в итальянском чемпионате недорабатывать, то это будет сразу видно и могут возникнуть проблемы", - считает Маркевич.

В сезоне 2024/25 Судаков принял участие в 37 матчах на клубном уровне, в которых отметился 15 голами и шестью ассистами.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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