Маркевич - о перспективах Судакова в Наполи: Ему надо прибавлять. В Серии А совсем другой футбол

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о потенциальном трансфере полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова в "Наполи".

"Судаков немного сдал, но я ему желаю только успехов. Задатки у него хорошие. В этом сезоне он недоработал в "Шахтере", да и не только он. Мне вообще непонятно, что произошло в донецком клубе. Они должны были легко выигрывать чемпионат, а в итоге еле третье место получили.

Если Судаковым интересуется "Наполи", то ему надо прибавлять, ведь в Серии А совсем другой футбол. Потянет ли Судаков уровень "Наполи"? Надо пробовать, он хороший игрок. Но если в итальянском чемпионате недорабатывать, то это будет сразу видно и могут возникнуть проблемы", - считает Маркевич.