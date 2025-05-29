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Защитник Кривбасса заинтересовал несколько клубов УПЛ, - Источник

Премьер-лига

Что же он выберет?

Защитник Кривбасса заинтересовал несколько клубов УПЛ, - Источник

Фото: ФК Кривбас

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Защитник "Кривбасса" заинтересовал несколько клубов УПЛ.

Журналист и инсайдер Дмитрий Венков сообщил, что Андреем Понедельником интересуется ряд клубов УПЛ, Израиля и других европейских стран.

Сам футболист принял решение - он хочет остаться в Украине.

"Таким образом, уже скоро можно ожидать объявления о его подписании одним из клубов УПЛ", -резюмировал журналист.

В этом сезоне Андрей Понедельник сыграл 29 матчей за криворожский клуб, в которых забил гол и сделал ассист.

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Контракт игрока с "Кривбассом" заканчивается 30 июня 2025 года.

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Источник:
Dmytro Vienkov
Опубликовал: Владислав Прийменко
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