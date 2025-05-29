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Защитник Кривбасса заинтересовал несколько клубов УПЛ, - Источник
Что же он выберет?
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" заинтересовал несколько клубов УПЛ.
Журналист и инсайдер Дмитрий Венков сообщил, что Андреем Понедельником интересуется ряд клубов УПЛ, Израиля и других европейских стран.
Сам футболист принял решение - он хочет остаться в Украине.
"Таким образом, уже скоро можно ожидать объявления о его подписании одним из клубов УПЛ", -резюмировал журналист.
В этом сезоне Андрей Понедельник сыграл 29 матчей за криворожский клуб, в которых забил гол и сделал ассист.
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Контракт игрока с "Кривбассом" заканчивается 30 июня 2025 года.
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