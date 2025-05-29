Экс-легионер Ворсклы: Динамо ни разу не проиграло, но надо что-то делать с защитой

Бывший защитник "Ворсклы" и сборной Албании Арменд Даллку оценил прошедший сезон УПЛ.

- Удается по мере возможности следить за УПЛ?

- Да. Для меня открытием стала "Александрия", которая выдала очень классный сезон. "Шахтер", несмотря на подбор игроков высокого уровня, просел. Как ни крути, когда команда 11 лет не играет дома без спадов не может обойтись. Нужно отдать должное руководству, которое не опускает руки и в сегодняшних реалиях пытается строить конкурентную команду.

- Чемпионство "Динамо" заслуженное?

- "Динамо" ни разу не проиграло, но надо что-то делать с защитой. Надо понимать, что такой уровень чемпионата, что соперники тебя ловят, но при этом ты проходишь чемпионат без поражений... Очень важно, когда сзади у тебя без паники. Все строится от обороны, как ни крути.

Главный козырь Киева, что они дома, тренируются на своей базе, есть талантливая молодежь и опытные "дяди" в лице Буяльского и Ярмоленко. Ничего не остается, как ждать роста молодежи и эта плеяда станет прорывом. Мое мнение.

- Украинским командам по силам попасть в основной раунд еврокубков?



- Я помню по своему опыту, насколько тяжело было играть три турнира, а добавить к этому современные реалии - осложненную войной логистику и отсутствие авиасообщения... Возможно, клубам могут пойти навстречу и несколько матчей в первых турах перенести, чтобы больше очков взять в таблице коэффициентов. В отношении других команд это может выглядеть не очень красиво. Но и для них будет позитив, если будет больше команд участвовать в евротурнирах.