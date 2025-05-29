Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плей-офф за УПЛ. Ворскла в первом тайме забила уже два гола Кудровке. ВИДЕО
Пока что матч складывается отлично для полтавчан
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В первом матче плей-офф за право сыграть в УПЛ "Кудровка" в Киеве принимает "Ворсклу".
И именно "Ворскла" открыла счёт на 23-й минуте. Все оказалось очень просто: Кане подал с углового в центр штрафной, а Ндукве без особых трудностей послал мяч в дальний угол.
А на 38-й минуте полтавчане забили и второй гол. Хороший розыграш штрафного на фланге, "Ворскла" довела мяч до Павлюка, который почему-то остался совершенно один во вратарской сопреника и спокойно отправил мяч в сетку. 2:0 для "Ворсклы" в матче.
Напомним, что UA-Футбол ведет
Популярное сейчас
- СК Полтава выбрал арену для домашних матчей в УПЛ
- ФОТО. Мудрик получил медаль победителя Лиги конференций
- Камбек Челси, метания Ротаня и тренерские рокировки в УПЛ. Главные новости за 28 мая
- Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены