Плей-офф за УПЛ. Ворскла в первом тайме забила уже два гола Кудровке. ВИДЕО

В первом матче плей-офф за право сыграть в УПЛ "Кудровка" в Киеве принимает "Ворсклу".

И именно "Ворскла" открыла счёт на 23-й минуте. Все оказалось очень просто: Кане подал с углового в центр штрафной, а Ндукве без особых трудностей послал мяч в дальний угол.

А на 38-й минуте полтавчане забили и второй гол. Хороший розыграш штрафного на фланге, "Ворскла" довела мяч до Павлюка, который почему-то остался совершенно один во вратарской сопреника и спокойно отправил мяч в сетку. 2:0 для "Ворсклы" в матче.