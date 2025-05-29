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Плей-офф за УПЛ. Ворскла в первом тайме забила уже два гола Кудровке. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Пока что матч складывается отлично для полтавчан

Плей-офф за УПЛ. Ворскла в первом тайме забила уже два гола Кудровке. ВИДЕО

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче плей-офф за право сыграть в УПЛ "Кудровка" в Киеве принимает "Ворсклу".

И именно "Ворскла" открыла счёт на 23-й минуте. Все оказалось очень просто: Кане подал с углового в центр штрафной, а Ндукве без особых трудностей послал мяч в дальний угол.

А на 38-й минуте полтавчане забили и второй гол. Хороший розыграш штрафного на фланге, "Ворскла" довела мяч до Павлюка, который почему-то остался совершенно один во вратарской сопреника и спокойно отправил мяч в сетку. 2:0 для "Ворсклы" в матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Кудровка" - "Воркла".

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