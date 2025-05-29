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Официально: Руслан Ротань покинул пост главного тренера Александрии
Официальная информация
fco.com.ua
Главный тренер "
"Руслан Петрович возглавил ФК "Александрия" в начале 2023 года. За это время он продемонстрировал не только высокий профессионализм, но и незаурядную преданность делу. Под его руководством "Александрия" прошла путь становления и адаптации к новым вызовам и постепенному прогрессу, в итоге венцом кропотливой работы стали – впервые в истории клуба – серебряные награды чемпионата УПЛ!
Имея фундаментальный багаж знаний, Руслан Ротань за время пребывания в нашей команде не только вырос как тренер, сумевший вывести клуб на новый уровень, но и заложил фундамент для будущего "Александрии". Он воплотил в команде современный интенсивный футбол, объединив молодых и опытных игроков. Его философия базировалась на дисциплине, взаимодействии и желании побеждать.
Его вклад в развитие клуба неоценим!
Мы благодарим тренера, который написал самую успешную страницу в истории нашего клуба. Желаем Руслану Петровичу успехов в дальнейшей карьере и новых свершений! Вы навсегда в наших сердцах!
Спасибо, Мистер!", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что по данным СМИ, Ротань является главным претендентом на пост тренера "Полесья", которое за два тура до финиша чемпионата уволило Имада Ашура.
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