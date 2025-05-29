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Официально: Руслан Ротань покинул пост главного тренера Александрии

Премьер-лига
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Официальная информация

Официально: Руслан Ротань покинул пост главного тренера Александрии

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань покинул пост главного тренера команды по истечении контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Руслан Петрович возглавил ФК "Александрия" в начале 2023 года. За это время он продемонстрировал не только высокий профессионализм, но и незаурядную преданность делу. Под его руководством "Александрия" прошла путь становления и адаптации к новым вызовам и постепенному прогрессу, в итоге венцом кропотливой работы стали – впервые в истории клуба – серебряные награды чемпионата УПЛ!

Имея фундаментальный багаж знаний, Руслан Ротань за время пребывания в нашей команде не только вырос как тренер, сумевший вывести клуб на новый уровень, но и заложил фундамент для будущего "Александрии". Он воплотил в команде современный интенсивный футбол, объединив молодых и опытных игроков. Его философия базировалась на дисциплине, взаимодействии и желании побеждать.

Его вклад в развитие клуба неоценим!

Мы благодарим тренера, который написал самую успешную страницу в истории нашего клуба. Желаем Руслану Петровичу успехов в дальнейшей карьере и новых свершений! Вы навсегда в наших сердцах!

Спасибо, Мистер!", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что по данным СМИ, Ротань является главным претендентом на пост тренера "Полесья", которое за два тура до финиша чемпионата уволило Имада Ашура.

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Руслан Ротань ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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andrey B
29.05.2025 в 16:40
стоило рвать жилы в прошедшем чемпионате,обойти шахтёр и попасть в еврокубки?
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Комментарии 1
andrey B
29.05.2025 в 16:40
стоило рвать жилы в прошедшем чемпионате,обойти шахтёр и попасть в еврокубки?
Ответить
0
0

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