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Плей-офф за право играть в УПЛ. Левый Берег - Металлист 1925. Известны стартовые составы команд
Битва за УПЛ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня, 29 мая, состоится первый матч плей-офф за право участия в
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
Стартовый состав "Левого Берега": Механив, Соколов, Банада, Семенов, Сидней, Дедух, Косовский, Шастал, Диего, Николай Когут, Ризнык
Запасные "Левого Берега": Сташков, Караващенко, Самар, Шаповал, Когут Иван, Приходько, Галас, Войцеховский, Синица, Сухоручко, Гереш
Стартовый состав "Металлиста 1925": Варакута, Капинус, Салюк, Снурницын, Кравец, Мафвента, Ари Моура, Калитвинцев, Юрченко, Рашица, Мба
Запасные "Металлиста 1925": Мозиль, Коваленко, Черноморец, Имереков, Битенкоурт, Обинайя, Чурко, Литвиненко, Гаджиев, Стень, Панченко, Бугай
Напомним, что UA-Футбол проведет
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