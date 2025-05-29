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Плей-офф за право играть в УПЛ. Левый Берег - Металлист 1925. Известны стартовые составы команд

Премьер-лига
Обновлено

Битва за УПЛ

Плей-офф за право играть в УПЛ. Левый Берег - Металлист 1925. Известны стартовые составы команд

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 мая, состоится первый матч плей-офф за право участия в Премьер-Лиге, в котором "Левый Берег" примет "Металлист 1825".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав "Левого Берега": Механив, Соколов, Банада, Семенов, Сидней, Дедух, Косовский, Шастал, Диего, Николай Когут, Ризнык

Запасные "Левого Берега": Сташков, Караващенко, Самар, Шаповал, Когут Иван, Приходько, Галас, Войцеховский, Синица, Сухоручко, Гереш

Стартовый состав "Металлиста 1925": Варакута, Капинус, Салюк, Снурницын, Кравец, Мафвента, Ари Моура, Калитвинцев, Юрченко, Рашица, Мба

Запасные "Металлиста 1925": Мозиль, Коваленко, Черноморец, Имереков, Битенкоурт, Обинайя, Чурко, Литвиненко, Гаджиев, Стень, Панченко, Бугай

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Левый Берег" - "Металлист 1825".

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