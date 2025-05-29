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Травма задней поверхности. Ворскла теряет опытного форварда на ответный матч с Кудровкой

Премьер-лига

Судя по всему, в ответном матче Владислав Кулач не сыграет

Травма задней поверхности. Ворскла теряет опытного форварда на ответный матч с Кудровкой

Фото: ФК Ворскла

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче плей-офф за право сыграть в УПЛ "Кудровка" в Киеве принимает "Ворсклу".

Матч складывается удачно для полтавчан – команда к перерыву вела 2:0.

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Но вот после перерыва появились и проблемы – на 60-й минуте получил травму и попросил замену опытный форвард полтавчан Владислав Кулач.

Судя по всему, у игрока проблемы с задней поверхностью бедра. Говорить о сроках восстановления еще рано, но судя по всему, "Ворскла" теряет одного из своих лидеров на ответный матч с "Кудровкой", который состоится в воскресенье, 1 июня.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Кудровка" - "Воркла".

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