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Травма задней поверхности. Ворскла теряет опытного форварда на ответный матч с Кудровкой
Судя по всему, в ответном матче Владислав Кулач не сыграет
Фото: ФК Ворскла
В первом матче плей-офф за право сыграть в УПЛ "Кудровка" в Киеве принимает "Ворсклу".
Матч складывается удачно для полтавчан – команда к перерыву вела 2:0.
Но вот после перерыва появились и проблемы – на 60-й минуте получил травму и попросил замену опытный форвард полтавчан Владислав Кулач.
Судя по всему, у игрока проблемы с задней поверхностью бедра. Говорить о сроках восстановления еще рано, но судя по всему, "Ворскла" теряет одного из своих лидеров на ответный матч с "Кудровкой", который состоится в воскресенье, 1 июня.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Кудровка" - "Воркла".
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