Травма задней поверхности. Ворскла теряет опытного форварда на ответный матч с Кудровкой

В первом матче плей-офф за право сыграть в УПЛ "Кудровка" в Киеве принимает "Ворсклу".

Матч складывается удачно для полтавчан – команда к перерыву вела 2:0.

Но вот после перерыва появились и проблемы – на 60-й минуте получил травму и попросил замену опытный форвард полтавчан Владислав Кулач.

Судя по всему, у игрока проблемы с задней поверхностью бедра. Говорить о сроках восстановления еще рано, но судя по всему, "Ворскла" теряет одного из своих лидеров на ответный матч с "Кудровкой", который состоится в воскресенье, 1 июня.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Кудровка" - "Воркла".