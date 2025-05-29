УПЛ. Кудровка – Ворскла 1:2. Закономерная победа фаворита

Что касается стартовых составов, то они прогнозировались. У "Кудровки" на поле вышли сильнейшие. Среди них игроки, имеющие опыт выступлений в УПЛ: Яшков, Шершень, Гагун, Рогозинский и Козак. В "Ворскле" не смог сыграть травмированный Сергей Мякушко и Илья Крупский, принадлежащий "Металлисту 1925" , который уже простился с командой.

"Кудровка" принимала "Ворсклу" на "Оболонь-Арене", ведь стадионы, на которых команда из черниговщины играла в домашних матчах Первой лиги, не отвечают требованиям УПЛ.

Старт матча прошел за преимущества гостей. Мельничук на левом фланге обороны сфолил против Кулача возле штрафной, но подачу со штрафного от Кане никто из полтавчан не сумел замкнуть. Тонкий пас Ндукве за спины защитников завершил Кулач ударом у Яшкова, после чего защитники выбили мяч перед пустыми воротами.

На 9-й минуте "Кудровка" забила, но гол отменен из-за офсайда у Легостаева.

В ответной атаке прострел с левого фланга от Бацулы завершил в касание Кулач, но попал в Шершня.

Через несколько минут прострел Козака с правого фланга во время контратаки заблокировал на угловой Павлюк.

"Ворскла" ответила моментом Кулача на ближней стойке, замкнувшего головой подачу с углового, но Яшков спокойно забрал мяч.

В середине первого тайма подопечные Масимова увели в счете. Очередную подачу с углового от Кане замкнул в дальний угол Ндукве. 0:1.

Сразу после пропущенного гола "Кудровка" пыталась как можно быстрее отыграться, но "Ворскла" грамотно оборонялась. С момента запомнился заблокированный удар Козака, после чего отскок поймал Сторчоус, но мяч полетел значительно выше.

Разница в классе команд была ощутима, поэтому ворскляне быстро перехватили инициативу. Бацула после розыгрыша штрафного подал в штрафную, где Ндукве в борьбе с защитниками не сумел акцентированно пробить.



В конце первого тайма заброс Сторчоуса на правый фланг атаки на Мельничука перехватил Бацула.

Первый тайм завершился закономерной победой "Ворсклы", которая выглядела гораздо лучше своих оппонентов.

На старте второго тайма Кане перехватил поперечную передачу от защитника соперника, отдал на пробившем мимо правой стойки ворот Ндукве.

Дальний удар с левого фланга от Литовченко спокойно забрал Исенко.

"Ворскла" атаковала более остро. Мощный дальний удар от Челядина потянул под перекладиной Яшков, после чего с острого угла Кулач тоже не смог переиграть вратаря.

"Кудровка" тоже пыталась отвечать. Удар Литовченко с правого фланга штрафной Исенко парировал, а добивание Рогозинского заблокировал защитник.

Очередная ошибка защитников хозяев на собственной половине завершилась выходом Ндукве на свидание с Яшковым, но форвард просто покатил мяч в руки вратаря.

В середине второго тайма "Кудровка" организовала ряд моментов. Удар Литовченко с правого фланга летел в дальнюю девятку, но Исенко перевел на угловой. После подачи с левого фланга Литовченко сбросил на Легостаева, пробившего в руки Исенко. Свитюха пробивал после передачи Вечурко, но Павлюк блокировал этот удар.

В конце встречи "Кудровка" отквитала один гол. Подачу Свитюхи в борьбе с защитниками головой замкнул Козак и вернул интригу в матч. 1:2.

После пропущенного гола активизировалась "Ворскла", организовавшая ряд стандартов, но без особой опасности. Хозяева тоже не сумели ничего создать, чтобы сравнять счет.

"Ворскла" побеждает, но ложку дегтя добавляет пропущенный гол, который оставляет "Кудровку" в игре перед ответным матчем, который состоится уже в воскресенье в Полтаве.

Плей-офф за право играть в УПЛ, первый матч

29 мая. Киев. "Оболонь-Арена"

"Кудровка" - "Ворскла" 1:2

Голы: Козак, 83 – Ндукве, 23, Павлюк, 39

"Кудровка": Яшков - Гагун, Потимков, Шершень (Сердюк, 46), Мельничук - Матвеев (Вечурко, 61), Думанюк, Сторчоус (Литовченко, 46) - Козак, Легостаев (Андрущенко, 80), Рогозинский.

"Ворскла": Исенко - Пердута, Павлюк, Хрипчук, Бацула - Кане, Скляр, Челядин (Нестеренко, 67), Салабай - Ндукве (Пасич, 85), Кулач (Малыш, 60).

Предупреждения: Шершень, 37, Потимков, 64, Думанюк, 74.