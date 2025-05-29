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Не все так просто в противостоянии. Кудровка забила Ворскле и вернула интригу. ВИДЕО
Интрига жива
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В первом матче плей-офф за право сыграть в УПЛ "Кудровка" в Киеве принимает "Ворсклу".
Матч складывался удачно для полтавчан – команда к перерыву вела 2:0.
Но вот после перерыва появились и проблемы – сначала получил травму и попросил замену опытный форвард полтавчан Владислав Кулач, да и сама команда начала больше играть на удержание счета. И не ужержала.
На 83-й минуте после классно прохода и навеса с фланга от Свитюхи Козак перевисел Хрипчука и головой отправил мяч в сетку.
2:1, и преимущество "Ворсклы" перед ответным матчем в Полтаве уже не выглядит таким уверенным.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Кудровка" - "Воркла".
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