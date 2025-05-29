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Не все так просто в противостоянии. Кудровка забила Ворскле и вернула интригу. ВИДЕО

Премьер-лига

Интрига жива

Не все так просто в противостоянии. Кудровка забила Ворскле и вернула интригу. ВИДЕО

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче плей-офф за право сыграть в УПЛ "Кудровка" в Киеве принимает "Ворсклу".

Матч складывался удачно для полтавчан – команда к перерыву вела 2:0.

Но вот после перерыва появились и проблемы – сначала получил травму и попросил замену опытный форвард полтавчан Владислав Кулач, да и сама команда начала больше играть на удержание счета. И не ужержала.

На 83-й минуте после классно прохода и навеса с фланга от Свитюхи Козак перевисел Хрипчука и головой отправил мяч в сетку.

2:1, и преимущество "Ворсклы" перед ответным матчем в Полтаве уже не выглядит таким уверенным.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Кудровка" - "Воркла".

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