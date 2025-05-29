  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сборы в Европе и семь спаррингов. Карпаты объявили планы команды на летнее межсезонье

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборы в Европе и семь спаррингов. Карпаты объявили планы команды на летнее межсезонье

Премьер-лига
Обновлено

Львовяне проведут сбор в Австрии

Сборы в Европе и семь спаррингов. Карпаты объявили планы команды на летнее межсезонье

Карпати

Новина українською

"Карпаты" обнародовали планы команды на летнее межсезонье.

Начиная с 9 июня, удаленно игроки "Карпат" будут выполнять упражнения на силовую и беговую работу под наблюдением тренерского штаба.

На 8 июля запланирован выезд "Карпат" на учебно-тренировочное собрание в Австрию, которое продлится до 25 июля. Во время австрийского этапа подготовки "львы" проведут семь спаррингов. О датах контрольных матчей и соперников будет объявлено дополнительно.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Карпаты" заняли 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 46 пунктов.

Ну и отметим, что новый сезон в Украинской Премьер-Лиге стартует в начале августа.

По теме
yellow-arrow
Левый берег – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция первого матча плей-офф за право участия в УПЛ
yellow-arrow
Болельщики Карпат выбрали игрока мая в клубе
yellow-arrow
Маркевич: Ярмоленко нужно играть, пока он не побьет рекорд Шацких
Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости