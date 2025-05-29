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Сборы в Европе и семь спаррингов. Карпаты объявили планы команды на летнее межсезонье
Львовяне проведут сбор в Австрии
Карпати
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Начиная с 9 июня, удаленно игроки "Карпат" будут выполнять упражнения на силовую и беговую работу под наблюдением тренерского штаба.
На 8 июля запланирован выезд "Карпат" на учебно-тренировочное собрание в Австрию, которое продлится до 25 июля. Во время австрийского этапа подготовки "львы" проведут семь спаррингов. О датах контрольных матчей и соперников будет объявлено дополнительно.
Напомним, что по итогам минувшего сезона "Карпаты" заняли 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 46 пунктов.
Ну и отметим, что новый сезон в Украинской Премьер-Лиге стартует в начале августа.
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