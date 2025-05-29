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Маркевич: Ярмоленко нужно играть, пока он не побьет рекорд Шацких

Премьер-лига
Обновлено

"Я не вижу сегодня в УПЛ футболиста такого уровня, как Андрей" (с)

Маркевич: Ярмоленко нужно играть, пока он не побьет рекорд Шацких

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о ближайших перспективах 35-летнего вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко

"Несомненно, Ярмоленко – лучший правый вингер УПЛ нынешнего сезона. Я не вижу сегодня в УПЛ футболиста такого уровня, как Андрей. Он даже в 35 лет старается, дерется. Его заслуга в чемпионстве "Динамо" очень велика. Ярмоленко настраивал партнеров по команде и сам не сачковал.

Побьет ли Ярмоленко рекорд Шацких? Я ему этого желаю от всей души. Я считаю, Андрею нужно играть, пока он не побьет рекорд Шацких", - сказал Маркевич.

Напомним, что в минувшем сезоне Ярмоленко провел за "Динамо" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 1 ассист.

Недавно Ярмоленко еще на один сезон, до лета 2026 года, продлил контракт с киевским клубом.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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