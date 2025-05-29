Болельщики "Карпат" выбрали игрока мая в клубе.

Полузащитник клуба Амбросий Чачуа стал Львом мая во львовском клубе. Свой голос за игрока отдали 63% пользователей.

На втором месте разместился Бруниньо, за которого проголосовало 16%. Владислав Бабогло получил 13% голосов. Замыкает рейтинг Игорь Краснопир с 8% голосов.

В мае Чачуа отметился дублем против "Левого Берега" и голом против "Александрии". Также у украинского игрока две голевые передачи - против "Александрии" и "Зари".

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Также Чачуа стал автором лучшего гола "Карпат" в мае - в матче против "Александрии".

К слову, "Карпаты" по итогам сезона заняли шестое место в турнирной таблице УПЛ.