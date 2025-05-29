Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болельщики Карпат выбрали игрока мая в клубе
Справедливый выбор
Фото пресслужби ФК "Карпати"
Болельщики "Карпат" выбрали игрока мая в клубе.
Полузащитник клуба Амбросий Чачуа стал Львом мая во львовском клубе. Свой голос за игрока отдали 63% пользователей.
На втором месте разместился Бруниньо, за которого проголосовало 16%. Владислав Бабогло получил 13% голосов. Замыкает рейтинг Игорь Краснопир с 8% голосов.
В мае Чачуа отметился дублем против "Левого Берега" и голом против "Александрии". Также у украинского игрока две голевые передачи - против "Александрии" и "Зари".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также Чачуа стал автором лучшего гола "Карпат" в мае - в матче против "Александрии".
К слову, "Карпаты" по итогам сезона заняли шестое место в турнирной таблице УПЛ.
Популярное сейчас
- Кудровка – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию первого матча плей-офф за право участия в УПЛ
- Все кончено? Ротань принял окончательное решение о своем будущем в Александрии
- ФОТО. Мудрик получил медаль победителя Лиги конференций
- Несмотря на вылет Черноморца, Одесса в следующем сезоне может сохранить футбол уровня УПЛ
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены