УПЛ. Левый Берег - Металлист 1925 0:1. Киевляне нахозяйничались

Первый матч на номинально домашней для обеих арене. Этот поединок, несмотря на статус команд, вызвал большой интерес. Кого только на трибунах "Арены Левого берега не было": от Ивана Калюжного до академии "Металлиста 1925", от болельщиков до Юрия Вернидуба.

Как и предполагалось, первая игра этого противостояния была достаточно закрытой. Однако, такой сценарий сохранялся довольно недолго. А точнее говоря - только первые минут 20-25. В начале поединка, да и в принципе в целом, ощутимо больше мячом владели именно подопечные Чижова. Однако, острее точечно были именно "аисты".

Лучшая позиция была у Ризныка. Также на ударные рубежи выходили Шастал и бразилец Диего - или не хватило точности в завершающей стадии, или же тянул Варакута. К тому же хороший момент был у капитана "Левого Берега" Дедуха.

Тем не менее, ближе к экватору первой половины "желто-синим" удалось выровнять игру. Да что там, перехватить инициативу. Если до этого футболисты Первака статистически вели по ударам 3:0, то после этого промежутка сникли и уже уступали 3:7.

Сначала, за номинальных гостей ответил Салюк. Центрбек абсолютно без разбега, и при этом без никакого сопротивления, из-за пределов штрафной зоны выцеливал дальний угол. Было чрезвычайно близко! И было бы еще более красиво, но стойка. Неплохо пристреливался и левый фулбек Кравец и нигериец Мба.

В "сухом остатке" именно харьковскому коллективу удалось конвертировать свои моменты в количественное преимущество. Моура воспользовался отскоком после фланговой подачи Капинуса и как рукой положил в "девятку" ворот Механива. Как же шикарно исполнил латиноамериканец. Примечательно, что Ари сам разогнал ту атаку, и сам ее же завершил. Страж ворот "Левого Берега" после этого пропущенного мяча прям кричал на своих защитников. Вполне можно понять - нельзя давать пространство для удара таким мастерам.

На старте второй половины снова удваивать преимущество мог вышеупомянутый Моура. Здесь уже надежно отработал тот же Механив. Однако, в целом игра снова выровнялась. Некие качели - здесь уже "Металлист 1925" больше садился в низкий блок. В то же время, Виталий Первак прибегнул к заменам, проведя двойную ротацию сразу после перерыва. Однако, ощутимого улучшения это не дало.

Потому что, несмотря на свой опыт в элитном украинском дивизионе, "Левый Берег" Виталия Первака прежде всего привык играть в той же УПЛ вторым номером. А здесь, "аистам" уже нужно было вести игру против равного соперника. Вот тебе и задачка. Из-за этого игра максимально "засушилась". В контексте креатива и создания моментов.

В такой ситуации единственным и очевидным решением были стандартные положения. Так и произошло. Опять остро со штрафного пробивал Дедух. Впрочем, выстрел лидера "аистов" в красивом прыжке парировал Варакута.

С течением времени, команда Александра Чижова все глубже и глубже "погружалась" в оборону... Буквально вязла. Ноль ударов за весь второй тайм от "желто-синих" служат ярким подтверждением этого тезиса. Ну а что? Вполне такое себе стратегическое в локальном смысле одного матча решение от тренерского штаба Чижова. Ну не умеют киевляне играть первым номером, что же ты сделаешь...

При этом, ни в коем случае не подумайте, что "Левый Берег" отсиживался в обороне. На удивление, киевляне по сути весь второй тайм, и особенно интенсивно последнюю треть этого поединка, шли большими силами вперед. Однако, к сожалению, еще что-то кроме удара головой от Сухоручко создать в завершающей зоне не удалось.

В итоге, как бы это странно не звучало, хаотичное индивидуальное мастерство коллектива из Первой лиги перебило достаточно организованную структуру представителя элитного украинского дивизиона. Но без всякой иронии - этого хватало. Боец от Первой лиги лучше реализовал свои возможности и сделал первый минимальный шаг к возвращению в элиту.

Однако, судьба путевки в УПЛ решится в воскресенье - опять же, на "Арене Левого Берега", хех...

Фото пресс-службы ФК "Левый Берег"

Плей-офф за выход УПЛ, первый матч

Четверг, 29-е мая

Киевская область, "Арена Левый Берег"

Гол: Моура 38

"Левый Берег": Механив - Соколов, Банада, Семенов, Сиднней - Дедух, Косовский (Приходько 79) - Шастал (Галас 70), Диего (Синица 46), М. Когут (Войцеховский 63) - Ризнык (Сухоручко 46).

Запасные: Сташкив, Караващенко, Самар, Шаповал, И. Когут, Приходько, Галас, Войцеховский, Синица, Сухоручко, Гереш.

Главный тренер: Виталий Первак.

"Металлист 1925": Варакута - Капинус, Салюк, Снурницын, Кравец (Черноморец 57) - Юрченко (Литвиненко 74), Мафвента, Калитвинцев (Чурко 64) - Ари, Мба (Бугай 74), Рашица (Гаджиев 74).

Запасные: Мозиль, Коваленко, Черноморец, Имереков, Артур, Обиная, Чурко, Литвиненко, Гаджиев, Стень, Панченко, Бугай.

Главный тренер: Александр Чижов.

Предупреждения: Сиднеей 43, Моура 43, Галас 83, Варакута 90, Банада 90+2.

Арбитр: Копиевский Виктор.