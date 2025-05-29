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УПЛ. Левый Берег - Металлист 1925 0:1. Киевляне нахозяйничались
Теперь очередь - харьковчан
Фото пресслужби ФК "Лівий Берег"
Первый матч на номинально домашней для обеих арене. Этот поединок, несмотря на статус команд, вызвал большой интерес. Кого только на трибунах "Арены Левого берега не было": от Ивана Калюжного до академии "Металлиста 1925", от болельщиков до Юрия Вернидуба.
Как и предполагалось, первая игра этого противостояния была достаточно закрытой. Однако, такой сценарий сохранялся довольно недолго. А точнее говоря - только первые минут 20-25. В начале поединка, да и в принципе в целом, ощутимо больше мячом владели именно подопечные Чижова. Однако, острее точечно были именно "аисты".
Лучшая позиция была у Ризныка. Также на ударные рубежи выходили Шастал и бразилец Диего - или не хватило точности в завершающей стадии, или же тянул Варакута. К тому же хороший момент был у капитана "Левого Берега" Дедуха.
Тем не менее, ближе к экватору первой половины "желто-синим" удалось выровнять игру. Да что там, перехватить инициативу. Если до этого футболисты Первака статистически вели по ударам 3:0, то после этого промежутка сникли и уже уступали 3:7.
Сначала, за номинальных гостей ответил Салюк. Центрбек абсолютно без разбега, и при этом без никакого сопротивления, из-за пределов штрафной зоны выцеливал дальний угол. Было чрезвычайно близко! И было бы еще более красиво, но стойка. Неплохо пристреливался и левый фулбек Кравец и нигериец Мба.
В "сухом остатке" именно харьковскому коллективу удалось конвертировать свои моменты в количественное преимущество. Моура воспользовался отскоком после фланговой подачи Капинуса и как рукой положил в "девятку" ворот Механива. Как же шикарно исполнил латиноамериканец. Примечательно, что Ари сам разогнал ту атаку, и сам ее же завершил. Страж ворот "Левого Берега" после этого пропущенного мяча прям кричал на своих защитников. Вполне можно понять - нельзя давать пространство для удара таким мастерам.
На старте второй половины снова удваивать преимущество мог вышеупомянутый Моура. Здесь уже надежно отработал тот же Механив. Однако, в целом игра снова выровнялась. Некие качели - здесь уже "Металлист 1925" больше садился в низкий блок. В то же время, Виталий Первак прибегнул к заменам, проведя двойную ротацию сразу после перерыва. Однако, ощутимого улучшения это не дало.
Потому что, несмотря на свой опыт в элитном украинском дивизионе, "Левый Берег" Виталия Первака прежде всего привык играть в той же УПЛ вторым номером. А здесь, "аистам" уже нужно было вести игру против равного соперника. Вот тебе и задачка. Из-за этого игра максимально "засушилась". В контексте креатива и создания моментов.
В такой ситуации единственным и очевидным решением были стандартные положения. Так и произошло. Опять остро со штрафного пробивал Дедух. Впрочем, выстрел лидера "аистов" в красивом прыжке парировал Варакута.
С течением времени, команда Александра Чижова все глубже и глубже "погружалась" в оборону... Буквально вязла. Ноль ударов за весь второй тайм от "желто-синих" служат ярким подтверждением этого тезиса. Ну а что? Вполне такое себе стратегическое в локальном смысле одного матча решение от тренерского штаба Чижова. Ну не умеют киевляне играть первым номером, что же ты сделаешь...
При этом, ни в коем случае не подумайте, что "Левый Берег" отсиживался в обороне. На удивление, киевляне по сути весь второй тайм, и особенно интенсивно последнюю треть этого поединка, шли большими силами вперед. Однако, к сожалению, еще что-то кроме удара головой от Сухоручко создать в завершающей зоне не удалось.
В итоге, как бы это странно не звучало, хаотичное индивидуальное мастерство коллектива из Первой лиги перебило достаточно организованную структуру представителя элитного украинского дивизиона. Но без всякой иронии - этого хватало. Боец от Первой лиги лучше реализовал свои возможности и сделал первый минимальный шаг к возвращению в элиту.
Однако, судьба путевки в УПЛ решится в воскресенье - опять же, на "Арене Левого Берега", хех...
Фото пресс-службы ФК "Левый Берег"
Плей-офф за выход УПЛ, первый матч
Четверг, 29-е мая
Киевская область, "Арена Левый Берег"
"Левый Берег" - "Металлист 1925" 0:1
Гол: Моура 38
"Левый Берег": Механив - Соколов, Банада, Семенов, Сиднней - Дедух, Косовский (Приходько 79) - Шастал (Галас 70), Диего (Синица 46), М. Когут (Войцеховский 63) - Ризнык (Сухоручко 46).
Запасные: Сташкив, Караващенко, Самар, Шаповал, И. Когут, Приходько, Галас, Войцеховский, Синица, Сухоручко, Гереш.
Главный тренер: Виталий Первак.
"Металлист 1925": Варакута - Капинус, Салюк, Снурницын, Кравец (Черноморец 57) - Юрченко (Литвиненко 74), Мафвента, Калитвинцев (Чурко 64) - Ари, Мба (Бугай 74), Рашица (Гаджиев 74).
Запасные: Мозиль, Коваленко, Черноморец, Имереков, Артур, Обиная, Чурко, Литвиненко, Гаджиев, Стень, Панченко, Бугай.
Главный тренер: Александр Чижов.
Предупреждения: Сиднеей 43, Моура 43, Галас 83, Варакута 90, Банада 90+2.
Арбитр: Копиевский Виктор.
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