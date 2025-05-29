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"Могу официально сообщить", - в Динамо прокомментировали информацию про интерес к вингеру Ворсклы

Премьер-лига
Обновлено

С заявлением выступил пресс-атташе киевского клуба

"Могу официально сообщить", - в Динамо прокомментировали информацию про интерес к вингеру Ворсклы

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В "Динамо" опровергают информацию СМИ о якобы интересе киевлян к малийскому вингеру "Ворсклы" Ибрахиму Кане.

С заявлением по этому поводу выступил пресс-атташе киевского клуба Андрей Шахов.

"В сети активно гуляют слухи о якобы интересе "Динамо" Киев к полузащитнику "Ворсклы" Ибражиму Кане. Именно слухи и ничего больше. Могу вам официально сообщить – в шорт-листе клуба этого имени нет, это – выдумка, фейк. Доверяйте только официальным источникам", - написал Шахов.

Напомним, что ранее была информация, что "Динамо" интересуется Кане, но "Ворскла" хочет получить за игрока порядка 1 млн евро, что являлось камнем преткновения для киевлян.

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Интересно, что сам футболист не опровергал интерес от "Динамо", хотя и не вдавался в подробности.

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Динамо (Киев) Ибрахим Кане Андрей Шахов
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
29.05.2025 в 20:10
Ворскла не захотіла віддавати динамі Кане за так,ось за те на неї і наклали БАН!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
29.05.2025 в 20:10
Ворскла не захотіла віддавати динамі Кане за так,ось за те на неї і наклали БАН!
Ответить
0
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