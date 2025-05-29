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"Могу официально сообщить", - в Динамо прокомментировали информацию про интерес к вингеру Ворсклы
С заявлением выступил пресс-атташе киевского клуба
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
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С заявлением по этому поводу выступил пресс-атташе киевского клуба Андрей Шахов.
"В сети активно гуляют слухи о якобы интересе "Динамо" Киев к полузащитнику "Ворсклы" Ибражиму Кане. Именно слухи и ничего больше. Могу вам официально сообщить – в шорт-листе клуба этого имени нет, это – выдумка, фейк. Доверяйте только официальным источникам", - написал Шахов.
Напомним, что ранее была информация, что "Динамо" интересуется Кане, но "Ворскла" хочет получить за игрока порядка 1 млн евро, что являлось камнем преткновения для киевлян.
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Интересно, что сам футболист
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