"Могу официально сообщить", - в Динамо прокомментировали информацию про интерес к вингеру Ворсклы

В " Динамо " опровергают информацию СМИ о якобы интересе киевлян к малийскому вингеру "Ворсклы" Ибрахиму Кане.

С заявлением по этому поводу выступил пресс-атташе киевского клуба Андрей Шахов.

"В сети активно гуляют слухи о якобы интересе "Динамо" Киев к полузащитнику "Ворсклы" Ибражиму Кане. Именно слухи и ничего больше. Могу вам официально сообщить – в шорт-листе клуба этого имени нет, это – выдумка, фейк. Доверяйте только официальным источникам", - написал Шахов.

Напомним, что ранее была информация, что "Динамо" интересуется Кане, но "Ворскла" хочет получить за игрока порядка 1 млн евро, что являлось камнем преткновения для киевлян.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football