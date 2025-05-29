Шикарный удар Ари Моуры. Металлист 1925 открыл счет в матче с Левым Берегом. ВИДЕО

Сегодня, 29 мая, проходит первый матч плей-офф за право участия в Премьер-Лиге, в котором "Левый Берег" принимает "Металлист 1925".

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Первый тайм выдался относительно равным, но на 37-й минуте именно харьковчане открыли счет – прошла неплохая атака и шикарный удар получился у Ари Моуры – точно в девятку с линии штрафной. 1:0 для "Металлиста 1925".

UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Левый Берег" - "Металлист 1925".