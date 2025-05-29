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Полесье официально представило нового главного тренера

Премьер-лига
Обновлено

Команду ожидаемо принял Руслан Ротань

Полесье официально представило нового главного тренера

polissyafc.com

Новина українською

"Полесье" официально объявило о назначении нового главного тренера команды.

Им стал 43-летний украинский специалист Руслан Ротань, который недавно покинул "Александрию".

Соглашение сторон рассчитано на 3 года - до лета 2028 года.

Напомним, что Ротань впервые в истории привел "Александрию" к серебряным медалям УПЛ, но решил не продлевать контракт с клубом. Также коуч известен с работой по молодежной сборной Украины U-21, которую он впервые в истории вывел на Олимпийские игры-2024.

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"Полесье" закончило сезон на 4-м месте в УПЛ и сыграет (как и "Александрия") в квалификации Лиги конференций, но при этом за два тура до финиша сезона клуб отправил в отставку главного тренера Имада Ашура.

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Руслан Ротань ФК Александрия Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
29.05.2025 в 21:47
Де цей Бєлогубка? Ротань фізрук чи нє? Хай відповість
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Комментарии 3
ANESTEZIO (Вінниця )
29.05.2025 в 21:47
Де цей Бєлогубка? Ротань фізрук чи нє? Хай відповість
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avatar
Полiccя (Житомир)
29.05.2025 в 21:45
Стає все більш цікаво ! Які тепер будуть зміни футболістів ? Хто на вихід , хто на вхід ?
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ANESTEZIO (Вінниця )
29.05.2025 в 21:50
Слушне запитання. В АТБ кожен тиждень нові акції
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