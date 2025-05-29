Полесье официально представило нового главного тренера

" Полесье " официально объявило о назначении нового главного тренера команды.

Им стал 43-летний украинский специалист Руслан Ротань, который недавно покинул "Александрию".

Соглашение сторон рассчитано на 3 года - до лета 2028 года.

Напомним, что Ротань впервые в истории привел "Александрию" к серебряным медалям УПЛ, но решил не продлевать контракт с клубом. Также коуч известен с работой по молодежной сборной Украины U-21, которую он впервые в истории вывел на Олимпийские игры-2024.

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"Полесье" закончило сезон на 4-м месте в УПЛ и сыграет (как и "Александрия") в квалификации Лиги конференций, но при этом за два тура до финиша сезона клуб отправил в отставку главного тренера Имада Ашура.