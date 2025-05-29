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Ассистент Ротаня: От Шахтера была заинтересованность, но горняки сделали свой выбор

Премьер-лига
Обновлено

Сергей Кравченко - о слухах по поводу Шахтера

Ассистент Ротаня: От Шахтера была заинтересованность, но горняки сделали свой выбор

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Ассистент Руслана Ротаня в "Александрии" Сергей Кравченко прокомментировал слухи о якобы заинтересованности "Шахтера" к тренерскому штабу Руслана Петровича.

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— У вас есть диплом PRO – не задумывались над вариантом остаться в "Александрии" главным тренером в случае, если Руслан Ротань перейдёт в другую команду? Возможно, даже поступали какие-то предложения?

— Смотрите, скажу так, как есть. Предложения конкретно от "Александрии" не поступали. Да, у меня есть диплом, у меня есть желание работать главным тренером, но не знаю когда. Меня устраивает моя должность в штабе Петровича. Он мне очень доверяет. Я кайфую от того, что делаю. Считаю свою роль в команде очень классной.

Если бы она меня не устраивала, то я бы не проработал эти 2,5 года, зная свой характер. Если твое мнение ничего не значит, а просто носишь фишки – в таком случае я и полгода не продержался бы. Поэтому пока остаюсь работать с Петровичем.

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А в будущем точно хочу быть главным тренером. Есть какие-то разговоры, но чего-то конкретного в стиле "да, так и так" нет, поэтому и говорить нечего. На сегодня принял решение, что иду с Петровичем. Если появится что-то и меня это заинтересует, тогда всё возможно в жизни. Амбиции у меня есть.

— Ещё параллельно ходило много слухов о якобы заинтересованности "Шахтера" к вашему штабу во главе с Ротанем.

— Были разговоры, была заинтересованность, но вы уже видели, что "Шахтер" сделал свой выбор. Поэтому сейчас это неуместно. Арда Туран – тренер "Шахтера".

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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