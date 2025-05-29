Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Кудровки: В ответном матче с Ворсклой от нас будет такая же яркая игра в атаку
Кудровка проиграла в первом матче с Ворсклой 1:2
Фото: ФК Кудрівка
Главный тренер "Кудровки" Василий Баранов в эфире УПЛ ТВ подвел итог
– Вы довольны своими подопечными в этом матче?
– Первая игра для нас на такой стадии, у многих ребят еще нет опыта подобных игр. Мы вышли на 1-й тайм, и где-то разница в классе между Первой лигой и УПЛ чувствовалась, где-то ребята дрогнули.
Хотя мы говорили, что нужно выдержать первые 15-20 минут – и потом будет улучшаться. Но было видно, что они проиграли очень много единоборств, силовой борьбы в первую очередь. Мы очень легко теряли мячи, 2-3 передачи – и потеря. Была нервозность.
Да, пропустили голы со стандартов. Говорили, что сегодня будут стандарты, погода, дождь. Имели пару возможностей выйти в контратаку, не повезло в первом моменте
Но потом в перерыве успокоили ребят, сказали, что все, надо выходить играть. Я не сомневался, что у нас будет зашкаливать желание. Мы бежали, прессинговали, мы хотели – и получили награду в какой-то момент. Забили, создавали еще давление. Может, соперник и по счету играл, не знаю.
Но я ребятам сказал: "Мы играем для болельщиков в первую очередь, и я доволен тем, как мы сыграли". С любым соперником нужно выходить играть на победу. Да, сегодня проиграли, но по эмоциям, по накалу болельщики, думаю, довольны были.
Где-то не хватает нам качества, но, как я сказал, ни одной команде с нами легко не будет. Мы сыграли, как говорится, только 1-й тайм. Надеюсь, во 2-й игре будем уже более спокойными.
Ничего страшного, будем улучшаться за этот короткий срок. Сейчас главное – восстановиться психологически в первую очередь, и физически сыгравшим. От нас будет такая же яркая игра в атаку, будет желание – а там уж посмотрим, как будет.
– Ваши замены сразу после перерыва. Вы поменяли сразу две зоны. Что вас не устраивало?
– У Шершня была желтая карточка. Вместо него вышел Сердюк – очень хорошо сыграл, проявил свои бойцовские качества, выиграл всю борьбу, все выиграл в Кане. Он даже усилил нашу игру против мяча.
По Сторчоусу – да, он где-нибудь попал в игру. Он еще не может после травмы обрести себя, это еще не тот Сторчоус, который был осенью, отдавал, забивал. Где-то, возможно, поддержки от опорных не было, очень много брака, Он – зависимый игрок, позиция "десятки", до него должны доходить мячи.
Но мы, думаю, угадали с тем, что произвели эти замены. Ребята вышли и прибавили. Только хотелось дожать.
– То, что сейчас с "Кудровкой" происходит – это, можно сказать, сказка, потому что команда всего 2 года назад получила профессиональный статус. Как это волшебство, которое происходит с командой, переносится на вас как тренера?
– Это первый год моей работы со взрослыми на профессиональном уровне, я получаю какой-то опыт. Все знания, которые у меня есть, я передаю ребятам. Я также развиваюсь с ребятами, с клубом.
Мы создаем афишу для нашего поселка, для Черниговщины, для этого края. Надеюсь, мы будем только улучшаться с каждой игрой, и спортивные результаты тоже будут улучшаться.
Популярное сейчас
- Ракицкий и еще девять известных фамилий, которым выпала судьба играть в Первой лиге
- СК Полтава выбрал арену для домашних матчей в УПЛ
- ФОТО. Мудрик получил медаль победителя Лиги конференций
- Серебряный призер УПЛ нашел замену главному тренеру, - Источник
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства