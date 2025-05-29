Тренер Кудровки: В ответном матче с Ворсклой от нас будет такая же яркая игра в атаку

Главный тренер "Кудровки" Василий Баранов в эфире УПЛ ТВ подвел итог первого матча плей-офф за право сыграть в УПЛ с "Ворскллой" (1:2).

– Вы довольны своими подопечными в этом матче?

– Первая игра для нас на такой стадии, у многих ребят еще нет опыта подобных игр. Мы вышли на 1-й тайм, и где-то разница в классе между Первой лигой и УПЛ чувствовалась, где-то ребята дрогнули.

Хотя мы говорили, что нужно выдержать первые 15-20 минут – и потом будет улучшаться. Но было видно, что они проиграли очень много единоборств, силовой борьбы в первую очередь. Мы очень легко теряли мячи, 2-3 передачи – и потеря. Была нервозность.

Да, пропустили голы со стандартов. Говорили, что сегодня будут стандарты, погода, дождь. Имели пару возможностей выйти в контратаку, не повезло в первом моменте

Но потом в перерыве успокоили ребят, сказали, что все, надо выходить играть. Я не сомневался, что у нас будет зашкаливать желание. Мы бежали, прессинговали, мы хотели – и получили награду в какой-то момент. Забили, создавали еще давление. Может, соперник и по счету играл, не знаю.

Но я ребятам сказал: "Мы играем для болельщиков в первую очередь, и я доволен тем, как мы сыграли". С любым соперником нужно выходить играть на победу. Да, сегодня проиграли, но по эмоциям, по накалу болельщики, думаю, довольны были.

Где-то не хватает нам качества, но, как я сказал, ни одной команде с нами легко не будет. Мы сыграли, как говорится, только 1-й тайм. Надеюсь, во 2-й игре будем уже более спокойными.

Ничего страшного, будем улучшаться за этот короткий срок. Сейчас главное – восстановиться психологически в первую очередь, и физически сыгравшим. От нас будет такая же яркая игра в атаку, будет желание – а там уж посмотрим, как будет.

– Ваши замены сразу после перерыва. Вы поменяли сразу две зоны. Что вас не устраивало?

– У Шершня была желтая карточка. Вместо него вышел Сердюк – очень хорошо сыграл, проявил свои бойцовские качества, выиграл всю борьбу, все выиграл в Кане. Он даже усилил нашу игру против мяча.

По Сторчоусу – да, он где-нибудь попал в игру. Он еще не может после травмы обрести себя, это еще не тот Сторчоус, который был осенью, отдавал, забивал. Где-то, возможно, поддержки от опорных не было, очень много брака, Он – зависимый игрок, позиция "десятки", до него должны доходить мячи.

Но мы, думаю, угадали с тем, что произвели эти замены. Ребята вышли и прибавили. Только хотелось дожать.

– То, что сейчас с "Кудровкой" происходит – это, можно сказать, сказка, потому что команда всего 2 года назад получила профессиональный статус. Как это волшебство, которое происходит с командой, переносится на вас как тренера?

– Это первый год моей работы со взрослыми на профессиональном уровне, я получаю какой-то опыт. Все знания, которые у меня есть, я передаю ребятам. Я также развиваюсь с ребятами, с клубом.

Мы создаем афишу для нашего поселка, для Черниговщины, для этого края. Надеюсь, мы будем только улучшаться с каждой игрой, и спортивные результаты тоже будут улучшаться.