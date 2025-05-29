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Федоривский: Президент Оболони – "человек из народа". Это тот, за кого я бы голосовал
Голкипер Оболони расхвалил президента Оболони
Фото - Zbirna
Голкипер "
"Я знаю его уже 14 лет – еще с периода, когда я был в академии, там его сын как раз со мной занимался. Это прекрасный человек, отличный мужчина. У него классная корпорация, крутой бизнес – это как раз то, к чему хочется стремиться.
Кроме того, видно, как он уважает людей, к каждому у него свой подход. Не пафосный, а "человек из народа". Это как раз тот, за кого я бы голосовал (смеется).
В команду вкладывается, конечно. Такой у него бизнес подход: все должно быть четко просчитано. Нет такого: нате вам миллион, а я пошел – делайте что хотите, кто-то украл, кто-то еще что-то.
Все четко, понятно, ясно, поэтому, в принципе и есть step by step: академия, очень много детей, которые тренируются, развиваются, женская команда, команда U-19, команда профессионалов. То есть все достаточно понятно, отлажено. Здесь вообще никаких вопросов нет.
Слава Богу, что у нас даже во время полномасштабной войны есть возможность вот так вот развивать своих детей, помогать военным и в то же время профессионально играть на самом высоком уровне", – сказал Федоривский.
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