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"Я не боюсь войны", - легенда Ворсклы не против принять полтавскую команду
Арменд Даллку провел в составе Ворсклы 337 поединков
Легендарный центрбек "
– В будущем Арменд Даллку хотел бы вернуться тренировать "Ворсклу"?
– Я мечтаю однажды возглавить команду, в которой провел лучшие годы своей карьеры. Все, что у меня есть в этой жизни, только благодаря "Ворскле".
Я не боюсь войны. Дети подросли. Рано или поздно это произойдет, я знаю, – сказал Даллку.
Напомним, что Даллку провел в составе "Ворсклы" 337 поединков во всех официальных турнирах, забив 5 голов и отдав 22 результативных передачи.
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