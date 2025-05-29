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"Я не боюсь войны", - легенда Ворсклы не против принять полтавскую команду

Премьер-лига
Обновлено

Арменд Даллку провел в составе Ворсклы 337 поединков

"Я не боюсь войны", - легенда Ворсклы не против принять полтавскую команду

Новина українською

Легендарный центрбек "Ворсклы" Арменд Даллку заявил, что его не пугает война в Украине и он с удовольстветм бы принял полтавскую команду.

– В будущем Арменд Даллку хотел бы вернуться тренировать "Ворсклу"?

– Я мечтаю однажды возглавить команду, в которой провел лучшие годы своей карьеры. Все, что у меня есть в этой жизни, только благодаря "Ворскле".

Я не боюсь войны. Дети подросли. Рано или поздно это произойдет, я знаю, – сказал Даллку.

Напомним, что Даллку провел в составе "Ворсклы" 337 поединков во всех официальных турнирах, забив 5 голов и отдав 22 результативных передачи.

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Ворскла (Полтава) Арменд Даллку
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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