"Я не боюсь войны", - легенда Ворсклы не против принять полтавскую команду

Легендарный центрбек " Ворсклы " Арменд Даллку заявил, что его не пугает война в Украине и он с удовольстветм бы принял полтавскую команду.

– В будущем Арменд Даллку хотел бы вернуться тренировать "Ворсклу"?

– Я мечтаю однажды возглавить команду, в которой провел лучшие годы своей карьеры. Все, что у меня есть в этой жизни, только благодаря "Ворскле".

Я не боюсь войны. Дети подросли. Рано или поздно это произойдет, я знаю, – сказал Даллку.

Напомним, что Даллку провел в составе "Ворсклы" 337 поединков во всех официальных турнирах, забив 5 голов и отдав 22 результативных передачи.