Ворскла сделала шаг к сохранению прописки в УПЛ. Как прошёл первый матч плей-офф

В Украине, посреди финалов европейских турниров, в конце весны должны состояться свои заключительные решающие матчи. И хотя регулярный сезон уже завершился, состав участников следующего розыгрыша до конца неизвестен. Проблема этому не в возможности исчезновения одного из клубов "вышки" (пока что), а в формате соревнования, который позволяет третьей и четвертой командам Первой лиги испытать свои силы в матчах с представителями УПЛ, занявшими 13-е и 14-е места.

Это завершение сезона порадует болельщиков следующими парами: "Ворскла" – "Кудровка" и "Металлист 1925" – "Левый берег". Вторая пара имеет особенность фаворитизма коллектива из низшей лиги, в отличие от первой, где явно сильнее по составу выглядит полтавская "Ворскла".

Первый матч, как правило, принимает команда, которая стремится к повышению и уступает в статусе своему противнику. Так и в этом матче, где "Кудровка", которая сама является командой из одноименного села в Черниговской области, принимала полтавчан на поле киевского стадиона "Оболонь-Арена". Хотя свои матчи Первой лиги этого сезона подопечные Василия Баранова проводили в Буче на стадионе "Юбилейный".

В начале игры команды начали создавать остроту и обменялись опасными моментами. Первыми это сделала команда Юрия Максимова: Денис Ндукве, получив передачу, “отсканировал” свободную зону и выполнил скрытую передачу в “коридор” между защитниками на Владислава Кулача. При выходе один на один безупречно сыграл голкипер и капитан кудровцев Антон Яшков. Игроки в синей форме быстро "укусили" в ответ: Александр Козак нашёл пасом левого защитника Максима Мельничука, связка которых еще знакома по петровскому "Ингульцу", где эти двое выступали в первой части этого сезона. Максим любит идти в центр, почти до позиций атакующих игроков, так случилось и на этот раз: Мельничук попал в штангу после передачи с фланга, оставившего на своего партнёра своим выдвижением в нападение. Мяч оказался в воротах после добивания Артёма Лэгостаева, но форвард находился вне игры.

"Ворскла" на правах хозяина после "всплеска" моментов на старте забрала мяч под свой контроль, высоко разместив собственную защитную линию, в которую третьим разыгрывать мяч приходил Челядин. Капитан Пердута располагался выше, иногда забирая позицию Кане, отправляя того больше в центр. Выигранные подборы и силовая борьба увенчались успехом и у ворот Яшкова, потому что после одного из угловых Ндукве забил свой пятый мяч за полтавскую команду в УПЛ.

Далее, на исходе тайма, зрители в лице таких людей, как Андрей Пятов и Йован Маркоский, бывших игроков "Ворсклы", которые пришли поболеть за команду, много давшую их карьерам, были вынуждены смотреть на борьбу и обрезки зелёно-белых. Однако разве не борьба, стыки и ошибки должны олицетворять матчи за выживание? Но удвоить преимущество удалось фаворитам: снова стандарт и затяжной розыгрыш после него, не заставил покинуть штрафную площадку центрального защитника Евгения Павлюка, и после паса с линии Андрея Бацулы счет стал 0:2.

Кто смотрел второй тайм, думаю, может для себя разделить его на две разные части. Сначала подопечные Юрия Максимова имели преимущество и, заставляя уже ошибаться защитников "Кудровки", должны были забивать не только третий, а четвертый и пятый мячи и закрывать игру. Команду Черниговской области чудом спасал голкипер, который должен получить статус лучшего игрока этого матча.

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Но дальше Василий Баранов произвёл замены на усиление звена нападения своей команды, и игроки Первой лиги почувствовали свежесть и уверенность в своих силах. Они прижали представителя Премьер-лиги и наконец забили один мяч – его автор Александр Козак, забросивший мяч в сетку головой после подачи Свитюхи.

Тренерский штаб Максимова начал производить замены, осознавая важность на поле игроков защитного амплуа. Малыш и Пасич были призваны помочь удержать шаткое преимущество.

В конце концов это удалось. Но матч, который состоится в воскресенье в Полтаве, должен подарить интересную кульминацию не только отдельного противостояния, но и всего сезона.