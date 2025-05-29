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Ассистент Ротаня: С Полесьем мы еще ничего не подписали. Еще не знаем
Но тренер уже не в Александрии
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Сергей Кравченко, который был ассистентом Руслана Ротаня в "Александрии", прокомментировал информацию о том, что специалист возглавит "Полесье".
— Мы сейчас уже все понимаем, что в итоге ваш штаб решил не продлевать контракт с "Александрией", также есть слухи о "Полесье". Могли бы вы частично раскрыть причины этого решения?
— Ещё не решено ничего, поэтому ничего раскрывать не буду. Это кто-то там написал и все цитируют. Мне тоже пишут: "Что, вас можно поздравить?". Это не так. Идут разговоры. Руслан Петрович еще не принял решение. Он думает – и это нормально после такого сезона. Поэтому нечего говорить.
Мы ни с кем ничего не подписали. Еще не знаем. Петрович с нами общается. Однако ничего на данный момент не решено.
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