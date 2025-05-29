  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ассистент Ротаня: С Полесьем мы еще ничего не подписали. Еще не знаем

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ассистент Ротаня: С Полесьем мы еще ничего не подписали. Еще не знаем

Премьер-лига
Обновлено

Но тренер уже не в Александрии

Ассистент Ротаня: С Полесьем мы еще ничего не подписали. Еще не знаем

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Сергей Кравченко, который был ассистентом Руслана Ротаня в "Александрии", прокомментировал информацию о том, что специалист возглавит "Полесье".

Читайте такжеОфициально: Руслан Ротань покинул пост главного тренера Александрии

— Мы сейчас уже все понимаем, что в итоге ваш штаб решил не продлевать контракт с "Александрией", также есть слухи о "Полесье". Могли бы вы частично раскрыть причины этого решения?

— Ещё не решено ничего, поэтому ничего раскрывать не буду. Это кто-то там написал и все цитируют. Мне тоже пишут: "Что, вас можно поздравить?". Это не так. Идут разговоры. Руслан Петрович еще не принял решение. Он думает – и это нормально после такого сезона. Поэтому нечего говорить.

Мы ни с кем ничего не подписали. Еще не знаем. Петрович с нами общается. Однако ничего на данный момент не решено.

По теме
yellow-arrow
18-летний украинский кипер заинтересовал европейские клубы
yellow-arrow
Полесье официально представило нового главного тренера
yellow-arrow
Маркевич: Ротаню будет тяжело в Полесье – там нужно менять много футболистов
Руслан Ротань Сергей Кравченко ФК Александрия Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Полiccя (Житомир)
29.05.2025 в 21:21
Та завтра вже всі дізнаються )))
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Полiccя (Житомир)
29.05.2025 в 21:21
Та завтра вже всі дізнаються )))
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости