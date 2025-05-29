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Маркевич: Ротаню будет тяжело в Полесье – там нужно менять много футболистов
Руслана Ротаня ждут в Полесье
Фото: ФК Карпати
Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о перспективах Руслана Ротаня в "Полесье", которое, по слухам, примет житомирскую команду в ближайшее время.
"Что будет ждать Ротаня в "Полесье"? Трудно сказать. В "Полесье" нужно менять много футболистов.
Если руководство житомирского клуба пойдет Ротаню навстречу и даст ему взять тех игроков, которых он хочет, то будет хорошо. Но с имеющейся командой Ротаню будет трудно", - сказал Маркевич.
Напомним, что Ротань уже покинул "Александрию", с которой впервые в истории завоевал серебряные медали УПЛ.
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