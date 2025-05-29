18-летний украинский кипер заинтересовал европейские клубы

18-летний голкипер " Оболони " Денис Марченко попал в сферу интересов европейских клубов.

Как сообщает SportArena, в услугах игрока заинтересованы французский "Брест" и "Слован" из Братиславы. При этом, словацкий клуб уже сделал запрос по возможному трансферу.

Также отмечается, что "Оболонь" оценивает Марченко в 400-500 тысяч евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Стоит отметить, что обе команды были участниками Лиги чемпионов 2024/25. "Брест" даже вышел в плей-офф, где вылетел от "ПСЖ", а "Слован" прекратил свою борьбу на стадии группового этапа.

Напомним, что Марченко дебютировал за первую команду "Оболони" в феврале этого года, и с того момента провел за команду 11 матчей в чемпионате, в которых пропустил 8 голов и в 7 матчах оставлял свои ворота сухими.