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18-летний украинский кипер заинтересовал европейские клубы
Денис Марченко из Оболони - прорыв сезона
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
18-летний голкипер "
Как сообщает SportArena, в услугах игрока заинтересованы французский "Брест" и "Слован" из Братиславы. При этом, словацкий клуб уже сделал запрос по возможному трансферу.
Также отмечается, что "Оболонь" оценивает Марченко в 400-500 тысяч евро.
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Стоит отметить, что обе команды были участниками Лиги чемпионов 2024/25. "Брест" даже вышел в плей-офф, где вылетел от "ПСЖ", а "Слован" прекратил свою борьбу на стадии группового этапа.
Напомним, что Марченко дебютировал за первую команду "Оболони" в феврале этого года, и с того момента провел за команду 11 матчей в чемпионате, в которых пропустил 8 голов и в 7 матчах оставлял свои ворота сухими.
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