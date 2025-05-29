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Тренер Металлиста 1925: Мы довольны результатом, сейчас не о красивой игре

Премьер-лига
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В первом матче Металлист 1925 минимально обыграл Левый Берег

Тренер Металлиста 1925: Мы довольны результатом, сейчас не о красивой игре

metalist1925.com

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Александр Чижов подвел итог первого матча с "Левым Берегом" (1:0) в плей-офф за право сыграть в УПЛ в сезоне 2025/26.

- Тяжелая игра была, но ребята выдержали, за что им большое спасибо. Но это первый тайм противостояния. Сейчас для нас главное отдохнуть, восстановиться и готовиться ко "второму тайму".

– Сегодня вы почувствовали, что соперник – это команда УПЛ?

– Понимаете, мы клуб, который ставит задачу играть в УПЛ и игроки это понимают, они сегодня отдали все силы. Большая им благодарность.

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– Сегодня ваша команда из голевых моментов выжала максимум, их было не так много?

- Тяжелая игра, не простой соперник, у них было большое желание получить результат, у нас тоже. Выиграли и хорошо!

– Соперник не позволил создать больше?

– Это футбол. Есть то, что есть. Мы довольны результатом, сейчас не о красивой игре, не об этом матче.

- В середине второго тайма показалось, что "Металлист 1925 года" удерживает счет?

– Где-то ребята начали садиться пониже, много набегали, ничего страшного. Победили – это главное. Теперь будем готовиться к ответному матчу.

– Какой главный итог после первого матча?

- Просмотрим игру, сделаем выводы, внесем коррективы в моменты, где нам чего-то не хватало. А так все хорошо, первый тайм за нами, но еще впереди второй.

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Александр Чижов Металлист 1925 (Харьков) Левый берег (Киев)
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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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