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Тренер Металлиста 1925: Мы довольны результатом, сейчас не о красивой игре
В первом матче Металлист 1925 минимально обыграл Левый Берег
metalist1925.com
Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Александр Чижов подвел итог
- Тяжелая игра была, но ребята выдержали, за что им большое спасибо. Но это первый тайм противостояния. Сейчас для нас главное отдохнуть, восстановиться и готовиться ко "второму тайму".
– Сегодня вы почувствовали, что соперник – это команда УПЛ?
– Понимаете, мы клуб, который ставит задачу играть в УПЛ и игроки это понимают, они сегодня отдали все силы. Большая им благодарность.
– Сегодня ваша команда из голевых моментов выжала максимум, их было не так много?
- Тяжелая игра, не простой соперник, у них было большое желание получить результат, у нас тоже. Выиграли и хорошо!
– Соперник не позволил создать больше?
– Это футбол. Есть то, что есть. Мы довольны результатом, сейчас не о красивой игре, не об этом матче.
- В середине второго тайма показалось, что "Металлист 1925 года" удерживает счет?
– Где-то ребята начали садиться пониже, много набегали, ничего страшного. Победили – это главное. Теперь будем готовиться к ответному матчу.
– Какой главный итог после первого матча?
- Просмотрим игру, сделаем выводы, внесем коррективы в моменты, где нам чего-то не хватало. А так все хорошо, первый тайм за нами, но еще впереди второй.
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