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Верес проявляет интерес к хавбеку ЛНЗ
Виталий Бойко летом может сменить клуб
Фото: ФК ЛНЗ
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Также, по данным источника, футболистом интересуется один из клубов Первой лиги, который повысился в классе.
Бойко известен выступлениями за "Минай", "Кремень", "Волынь, " ПФК "Львов". В январе 2023 года хавбек перешел в ЛНЗ.
В минувшем сезоне УПЛ Виталий сыграл 11 матчей за ЛНЗ, в которых отдал 1 асист.
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Источник:Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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