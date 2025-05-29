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Верес проявляет интерес к хавбеку ЛНЗ

Премьер-лига
Обновлено

Виталий Бойко летом может сменить клуб

Верес проявляет интерес к хавбеку ЛНЗ

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

"Верес" проявляет интерес к 27-летнему полузащитнику ЛНЗ Виталию Бойко. Об этом сообщает Sport Arena.

Также, по данным источника, футболистом интересуется один из клубов Первой лиги, который повысился в классе.

Бойко известен выступлениями за "Минай", "Кремень", "Волынь, " ПФК "Львов". В январе 2023 года хавбек перешел в ЛНЗ.

В минувшем сезоне УПЛ Виталий сыграл 11 матчей за ЛНЗ, в которых отдал 1 асист.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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