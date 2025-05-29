"Стадион рабочий, все соответствует нормам", - Президент Полтавы рассказал, где команда будет играть в УПЛ

Президент СК "Полтава" Сергей Иващенко прояснил ситуацию с местом проведения домашних матчей в сезоне УПЛ-2025/26.

"Мы поехали в Кропивницкий, где была договоренность, и встретились на стадионе "Звезда", который отвечает всем нормам для проведения матчей УПЛ и сертифицирован, и подписали соглашение с руководством стадиона о том, что команда "Полтава" будет проводить свои матчи на этом стадионе.

Нам показали стадион, показали, в каком состоянии газон, раздевалки. Все отвечает абсолютно нормам, они занимаются еще дополнительно небольшим ремонтом. Некоторые моменты мы согласовали в том плане, чтобы все соответствовало абсолютно нормам.

Стадион нормальный, стадион рабочий. Очень надеюсь, что город Кропивницкий, болельщики футбольные увидят снова Премьер-лигу в своем городе – и я этому буду очень рад. Желаю всем им в первую очередь, чтобы футбол был на первом месте, а все остальное потом будет", – сказал Иващенко.