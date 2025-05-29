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Первак: Самое главное – что мы не смогли забить, хотя моментов хватало
Комментарий главного тренера Левого Берега после поражения от Металлиста 1925
Фото: ФК Лівий берег
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак подвел итог
– Сегодня вы практически атаковали, но вы ведь и получили гол в свои ворота. Как это объяснить?
– Допустили тактическую ошибку и пропустили мяч. А самое главное – что мы не смогли забить, хотя моментов хватало. Но какого-то спокойствия нам немного не хватило
А так атмосфера на стадионе была отличная, мы благодарим болельщиков за поддержку. Мы не вешаем нос, у нас есть еще одна игра. Мы умудрились сейчас проиграть, постараемся исправить ситуацию во 2-й игре.
– От старта матча "Левый Берег" шел в атаку. Такой был замысел на этот матч, я так понимаю?
– Конечно. Мы играем у себя на стадионе, перед своими болельщиками. Следующая игра будет так же проходить у нас на стадионе, и у "Металлиста 1925" также на их стадионе. Так что еще не все кончилось.
– Сразу после перерыва вы заменили Ризныка и Диего. Это чтобы нападение немного расшевелить, и чтобы конечная фаза таки была результативной?
– Они выпали из игры, так что мы решили сразу их заменить.
– Насколько, по ощущениям, "Металлист 1925" сильный оппонент?
– Серьезная команда, мастеровитые футболисты. Организованная, хорошая команда, так что была такая более равная игра. Но мы пропустили – вот вся проблема.
– То есть, главный итог перед 2-й встречей – как забить таки?
– Нет, сначала нужно восстановиться. На первый план выйдет характер. Конечно, мы будем освежать, это понятно, потому что через 2 дня на 3-й играть – будут замены. Но мы в одинаковых условиях, так что увидим, что будет через 2 дня.
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