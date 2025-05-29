Первак: Самое главное – что мы не смогли забить, хотя моментов хватало

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак подвел итог первого матча плей-офф с "Металлистом 1925" за право сыграть в УПЛ в сезоне 2025/26.

– Сегодня вы практически атаковали, но вы ведь и получили гол в свои ворота. Как это объяснить?

– Допустили тактическую ошибку и пропустили мяч. А самое главное – что мы не смогли забить, хотя моментов хватало. Но какого-то спокойствия нам немного не хватило

А так атмосфера на стадионе была отличная, мы благодарим болельщиков за поддержку. Мы не вешаем нос, у нас есть еще одна игра. Мы умудрились сейчас проиграть, постараемся исправить ситуацию во 2-й игре.

– От старта матча "Левый Берег" шел в атаку. Такой был замысел на этот матч, я так понимаю?

– Конечно. Мы играем у себя на стадионе, перед своими болельщиками. Следующая игра будет так же проходить у нас на стадионе, и у "Металлиста 1925" также на их стадионе. Так что еще не все кончилось.

– Сразу после перерыва вы заменили Ризныка и Диего. Это чтобы нападение немного расшевелить, и чтобы конечная фаза таки была результативной?

– Они выпали из игры, так что мы решили сразу их заменить.

– Насколько, по ощущениям, "Металлист 1925" сильный оппонент?

– Серьезная команда, мастеровитые футболисты. Организованная, хорошая команда, так что была такая более равная игра. Но мы пропустили – вот вся проблема.

– То есть, главный итог перед 2-й встречей – как забить таки?

– Нет, сначала нужно восстановиться. На первый план выйдет характер. Конечно, мы будем освежать, это понятно, потому что через 2 дня на 3-й играть – будут замены. Но мы в одинаковых условиях, так что увидим, что будет через 2 дня.