Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2

Это плей-офф за право в следующем сезоне сыграть в УПЛ. "Ворсклу" необычно видеть в таких матчах, учитывая, что полтавская команда является старожилом элитного дивизиона. Но времена сейчас тяжелые. А вот "Кудровка" – дерзкий (в хорошем смысле этого слова) претендент, который стремится заявить о себе.

Первый матч выявил победителя, но это только промежуточный результат. Поскольку разница только в один мяч, в игре находятся обе команды.

На матче побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея