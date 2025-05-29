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Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2
Обе команды еще в игре
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Это плей-офф за право в следующем сезоне сыграть в УПЛ. "Ворсклу" необычно видеть в таких матчах, учитывая, что полтавская команда является старожилом элитного дивизиона. Но времена сейчас тяжелые. А вот "Кудровка" – дерзкий (в хорошем смысле этого слова) претендент, который стремится заявить о себе.
Первый матч выявил победителя, но это только промежуточный результат. Поскольку разница только в один мяч, в игре находятся обе команды.
На матче побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.
Фотогалерея
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