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Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2

Премьер-лига

Обе команды еще в игре

Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Это плей-офф за право в следующем сезоне сыграть в УПЛ. "Ворсклу" необычно видеть в таких матчах, учитывая, что полтавская команда является старожилом элитного дивизиона. Но времена сейчас тяжелые. А вот "Кудровка" – дерзкий (в хорошем смысле этого слова) претендент, который стремится заявить о себе.

Первый матч выявил победителя, но это только промежуточный результат. Поскольку разница только в один мяч, в игре находятся обе команды.

На матче побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея

Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 1Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 2Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 3Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 4Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 5Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 6Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 7Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 8Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 9Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 10Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 1Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 2Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 3Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 4Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 5Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 6Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 7Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 8Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 9Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 10Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 1Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 2Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 3Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 4Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 5Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 6Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 7Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 8Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 9Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 1Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 2Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 3Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 4Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 5Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 6Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 7Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 8Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 9Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 10Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 1Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 2Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 3Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 4Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 5Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 6Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 7Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 8Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 9Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 10Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 1Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 2Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 3Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 4Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 5Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 6Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 7Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 8Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 9Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 10Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 1Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 2Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 3Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 4Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 5Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 6Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 7Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 8Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 9Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 10Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 1Надежда на УПЛ жива. ФОТОрепортаж с матча Кудровка – Ворскла 1:2 - фото 2
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