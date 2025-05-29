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"В футболе всегда нужно к чему-то стремиться", - первый комментарий Ротаня в Полесье. ВИДЕО
У Полесья новый главный тренер
polissyafc.com
"Полесье" официально объявило о назначении нового главного тренера команды. Им стал 43-летний украинский специалист Руслан Ротань, который недавно покинул "Александрию".
Тренер дал свой первый комментарий после своего назначения:
"Невероятные эмоции. Я очень благодарю за поддержку. И очень много мне было сообщений и на почту, и в инстаграме. Те, кто знают – и в WhattsApp со словами поддержки. И то, что я знаю, что меня ждут, мне очень приятно. Спасибо также руководству за доверие, за то что поверило в меня.
Я считаю, что все вместе мы: команда, руководство, болельщики – мы сделаем наше дело как можно лучше и будем улучшаться, потому что, в принципе, в футболе нет где-то верхней точки. Всегда есть что-то новое и всегда нужно к чему-то стремиться. Поэтому задача такая у нас", - сказал Ротань.
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