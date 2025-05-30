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Ассистент Ротаня: Судейство стало гораздо лучше. В 10-20 раз лучше, чем было 10 лет назад
Сейчас ВАР, полиграфы, пресса, блогеры, журналисты
Фото: ФК Олександрія
Бывший тренер "Александрии" Сергей Кравченко высказался о нынешнем уровне судейства в УПЛ.
"Если я уже задел судейство, то хочу сказать – оно стало гораздо лучше. В 10-20 раз лучше, чем было 10 лет назад.
Уверен, когда-нибудь никогда в жизни не позволили бы "Александрии" быть на втором месте.
Сейчас ВАР, полиграфы, пресса, блогеры, журналисты – все отслеживается. Это круто. Наш футбол меняется в лучшую сторону", – сказал Кравченко.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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