Ассистент Ротаня: Судейство стало гораздо лучше. В 10-20 раз лучше, чем было 10 лет назад

Бывший тренер "Александрии" Сергей Кравченко высказался о нынешнем уровне судейства в УПЛ.

"Если я уже задел судейство, то хочу сказать – оно стало гораздо лучше. В 10-20 раз лучше, чем было 10 лет назад.

Уверен, когда-нибудь никогда в жизни не позволили бы "Александрии" быть на втором месте.

Сейчас ВАР, полиграфы, пресса, блогеры, журналисты – все отслеживается. Это круто. Наш футбол меняется в лучшую сторону", – сказал Кравченко.