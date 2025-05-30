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Капитан Металлиста 1925: На кону путевка в УПЛ, в таких матчах результат давит

Премьер-лига

Владлен Юрченко - о матче с Левым Берегом

Капитан Металлиста 1925: На кону путевка в УПЛ, в таких матчах результат давит

metalist1925.com

Новина українською

Капитан "Металлиста 1925" Владлен Юрченко подвел итог первого матча с "Левым Берегом" (1:0) в плей-офф за право сыграть в УПЛ в сезоне 2025/26.

– Поединок был сложный для нас, но мы к этому готовились. В принципе, ожидали такой игры.

- Удивило количество моментов "Левого Берега" в начале игры?

– Это не стало неожиданностью, первая игра, они играли дома, они хотели сыграть с позиции силы, демонстрировали желание победить.

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– Вы разгоняли атаки своей команды, но создали не так много моментов?

– Не много, но могли в первом тайме забивать и второй гол. Ожидали тяжелую игру, она такой и была.

- Показалось, что с середины второго тайма играли на сохранение результата?

- Конечно, в таких матчах, результат давит, когда на кону путевка в УПЛ. Да, возможно, где-то играли и по счету, но все равно пытались выбегать в контратаки и создавать что-то впереди.

– Перед вторым матчем счет шаткий. С какими мыслями будете готовиться ко второй игре?

– Мы спокойно проанализируем эту игру и будем готовиться к воскресному матчу. Это был первый раунд, мы все это понимаем.

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Владимир Юрченко Металлист 1925 (Харьков) Левый берег (Киев)
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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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