"Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный": Вернидуб написал Кривбассу прощальное письмо

Юрий Вернидуб предоставил Тribuna.com открытое письмо, в котором попрощался с "Кривбассом" после 3 лет в клубе.

"Дорогие друзья, Кривой Рог, "Кривбасс", мои "красно-белые". Это речь, которую мне совсем не хотелось бы писать. Но настал момент. Я завершаю свой путь в "Кривбассе" и провел последний матч во главе команды. Это не "прощайте". Это – спасибо. Я пришел сюда не за деньгами и не за титулами. Я пришел, потому что почувствовал – здесь есть душа. Здесь можно построить что-нибудь настоящее. Здесь – объединяющий, вдохновляющий и дающий надежду футбол. Мы вместе выводили "Кривбасс" из тени. Строили команду не на громких именах, а на характере. За эти годы клуб стал для меня больше, чем просто работой. Это стало частью моей жизни. Частью меня".

"Я имел честь работать с футболистами, которые живут этой игрой. С работниками, которые ежедневно вкладывают в клуб все, что имеют. И с болельщиками, которые не просто приходили на стадион – они были нашей поддержкой в ​​каждом матче. И когда мы выигрывали. И когда было тяжело. Нам вместе здесь было сложно. Мы вместе переживали обстрелы, нападения русских, тревоги и постоянное напряжение. Но мы оставались. Мы играли здесь. И держались – вместе с городом, вместе с людьми, вместе с нашим "Кривбассом". Это не просто футбол. Это о силе. О выдержке. О том, что нас не сломить. Мы строили команду вместе. Мы стали "мы".

"Почему я иду? Потому считаю, что надо быть честным – перед собой и перед вами. Мне 59. В этом возрасте уже не строят планов на 10 лет. Но я все еще имею энергию, амбиции и жажду борьбы. Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный. Но я не ухожу от клуба – я иду к новой цели. Но оставляю часть себя здесь, в Кривом Роге. Я всегда буду благодарен за этот путь. За доверие руководства. За веру в меня от болельщиков. За общие победы и поражения, которые делали нас сильнее. И прошу вас – не останавливайтесь. У "Кривбасса" есть будущее. И есть силы, чтобы идти дальше", – написал Вернидуб.

Юрий Николаевич возглавлял команду с 21 июня 2022 года.