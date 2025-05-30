  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный": Вернидуб написал Кривбассу прощальное письмо

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный": Вернидуб написал Кривбассу прощальное письмо

Премьер-лига
Обновлено

Все когда-то заканчивается

"Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный": Вернидуб написал Кривбассу прощальное письмо

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Юрий Вернидуб предоставил Тribuna.com открытое письмо, в котором попрощался с "Кривбассом" после 3 лет в клубе.

"Дорогие друзья, Кривой Рог, "Кривбасс", мои "красно-белые". Это речь, которую мне совсем не хотелось бы писать. Но настал момент. Я завершаю свой путь в "Кривбассе" и провел последний матч во главе команды. Это не "прощайте". Это – спасибо.

Я пришел сюда не за деньгами и не за титулами. Я пришел, потому что почувствовал – здесь есть душа. Здесь можно построить что-нибудь настоящее. Здесь – объединяющий, вдохновляющий и дающий надежду футбол. Мы вместе выводили "Кривбасс" из тени. Строили команду не на громких именах, а на характере. За эти годы клуб стал для меня больше, чем просто работой. Это стало частью моей жизни. Частью меня".

Читайте такжеАгент Вернидуба: Юрий Николаевич не нуждается в том, чтобы его "предлагали", "продавали" или "рекламировали"

"Я имел честь работать с футболистами, которые живут этой игрой. С работниками, которые ежедневно вкладывают в клуб все, что имеют. И с болельщиками, которые не просто приходили на стадион – они были нашей поддержкой в ​​каждом матче. И когда мы выигрывали. И когда было тяжело.

Нам вместе здесь было сложно. Мы вместе переживали обстрелы, нападения русских, тревоги и постоянное напряжение. Но мы оставались. Мы играли здесь. И держались – вместе с городом, вместе с людьми, вместе с нашим "Кривбассом". Это не просто футбол. Это о силе. О выдержке. О том, что нас не сломить. Мы строили команду вместе. Мы стали "мы".

Читайте такжеЮрий Вернидуб - о своем сыне: Он как был качественным футболистом, так, думаю, станет качественным тренером

"Почему я иду? Потому считаю, что надо быть честным – перед собой и перед вами. Мне 59. В этом возрасте уже не строят планов на 10 лет. Но я все еще имею энергию, амбиции и жажду борьбы. Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный. Но я не ухожу от клуба – я иду к новой цели. Но оставляю часть себя здесь, в Кривом Роге.

Я всегда буду благодарен за этот путь. За доверие руководства. За веру в меня от болельщиков. За общие победы и поражения, которые делали нас сильнее. И прошу вас – не останавливайтесь. У "Кривбасса" есть будущее. И есть силы, чтобы идти дальше", – написал Вернидуб.

Юрий Николаевич возглавлял команду с 21 июня 2022 года.

По теме
yellow-arrow
Капитан Металлиста 1925: На кону путевка в УПЛ, в таких матчах результат давит
yellow-arrow
Ассистент Ротаня: Судейство стало гораздо лучше. В 10-20 раз лучше, чем было 10 лет назад
yellow-arrow
Первак: Самое главное – что мы не смогли забить, хотя моментов хватало
Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости