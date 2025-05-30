Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Твердохлебу не хватило 1 мяча. Только 8 украинцев забивали за сезон 15 и более голов в ХХІ веке, не представляя Динамо и Шахтер
Подобное случается не каждый сезон
Фото: ФК Кривбас
По итогам первенства 2024/25 Егор Твердохлеб отличился 14 раз и финишировал вторым в гонке бомбардиров. Всего 8 украинцев забили в одном сезоне больше лидера "Кривбасса" с начала 2000-х, не выступая в футболке гегемонов.
Украинцы, которые забивали в XXI веке 15 и более голов не в составе "Динамо" или "Шахтера"
- 2022/23 Артем Довбик (“Днепр-1”) – 24;
- 2002/03 Олег Венглинский ("Днепр") – 19;
- 2007/08 Александр Косырин ("Металлург" Д) – 17;
- 2008/09 Александр Ковпак (“Таврия”) – 17;
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- 2007/08, 2010/11 Евгений Селезнев (“Арсенал” К и “Днепр”) – 17;
- 2019/20 Александр Филиппов (“Десна”) – 16;
- 2013/14 Марко Девич ("Металлист") – 15;
- 2020/21 Владислав Кулач (Ворскла) – 15.
Отметку в 14 мячей, кроме Твердохлеба, с начала 2000-х также достигали Владислав Супряга ("Днепр-1"), Марьян Швед ("Карпаты"), Филипп Будковский ("Заря"), Александр Косырин – дважды ("Черноморец") и Иван Гецко ("Кривбасс" – "Металлист").
Популярное сейчас
- Целых четыре этапа. Первый взгляд на потенциальных соперников Шахтера в Лиге Европы
- Полесье официально представило нового главного тренера
- УПЛ. Левый Берег - Металлист 1925 0:1. Киевляне нахозяйничались
- Хавбек Александрии Калюжный попрощался с командой - СМИ
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой