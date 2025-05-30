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Твердохлебу не хватило 1 мяча. Только 8 украинцев забивали за сезон 15 и более голов в ХХІ веке, не представляя Динамо и Шахтер

Премьер-лига
Обновлено

Подобное случается не каждый сезон

Твердохлебу не хватило 1 мяча. Только 8 украинцев забивали за сезон 15 и более голов в ХХІ веке, не представляя Динамо и Шахтер

Фото: ФК Кривбас

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По итогам первенства 2024/25 Егор Твердохлеб отличился 14 раз и финишировал вторым в гонке бомбардиров. Всего 8 украинцев забили в одном сезоне больше лидера "Кривбасса" с начала 2000-х, не выступая в футболке гегемонов.

Украинцы, которые забивали в XXI веке 15 и более голов не в составе "Динамо" или "Шахтера"

  • 2022/23 Артем Довбик (“Днепр-1”) – 24;
  • 2002/03 Олег Венглинский ("Днепр") – 19;
  • 2007/08 Александр Косырин ("Металлург" Д) – 17;
  • 2008/09 Александр Ковпак (“Таврия”) – 17;

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  • 2007/08, 2010/11 Евгений Селезнев (“Арсенал” К и “Днепр”) – 17;
  • 2019/20 Александр Филиппов (“Десна”) – 16;
  • 2013/14 Марко Девич ("Металлист") – 15;
  • 2020/21 Владислав Кулач (Ворскла) – 15.

Отметку в 14 мячей, кроме Твердохлеба, с начала 2000-х также достигали Владислав Супряга ("Днепр-1"), Марьян Швед ("Карпаты"), Филипп Будковский ("Заря"), Александр Косырин – дважды ("Черноморец") и Иван Гецко ("Кривбасс" – "Металлист").

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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