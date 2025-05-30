"Соперник забил первым и оттянулся назад. Еще ничего не потеряно": Дедух и Когут – о матче с Металлистом 1925

Полузащитники "Левого Берега" Руслан Дедух и Николай Когут поделились впечатлениями от первого матча плей-офф против "Металлиста 1925" за право играть в УПЛ 2025/26.

"К сожалению, мы не забили, но не огорчаемся. Впереди еще один матч, если продолжим играть так же, то голы обязательно придут. Были и у меня моменты. В первом случае рикошет помешал забить, а в случае со штрафным, то я пробил так, что вратарю было удобно совершить сейв.

Играли против хорошей команды, у которой есть игроки с хорошими индивидуальными игровыми качествами. Но с этой командой можно играть, и мы настраиваемся уже на второй матч. Соперник забил первым и оттянулся назад. Они создали условия для наших атак. В раздевалке нормальная атмосфера, ничего страшного не произошло. Снова будем играть дома, где помогают родные стены. Всё в наших руках и ногах. Разберем игру, тренеры укажут на наши ошибки и в воскресенье исправим ситуацию”, – считает Дедух.