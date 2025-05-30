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"Соперник забил первым и оттянулся назад. Еще ничего не потеряно": Дедух и Когут – о матче с Металлистом 1925

Премьер-лига
Обновлено

Судьба путевки решится в воскресенье

"Соперник забил первым и оттянулся назад. Еще ничего не потеряно": Дедух и Когут – о матче с Металлистом 1925

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Полузащитники "Левого Берега" Руслан Дедух и Николай Когут поделились впечатлениями от первого матча плей-офф против "Металлиста 1925" за право играть в УПЛ 2025/26.

"К сожалению, мы не забили, но не огорчаемся. Впереди еще один матч, если продолжим играть так же, то голы обязательно придут. Были и у меня моменты. В первом случае рикошет помешал забить, а в случае со штрафным, то я пробил так, что вратарю было удобно совершить сейв.

Играли против хорошей команды, у которой есть игроки с хорошими индивидуальными игровыми качествами. Но с этой командой можно играть, и мы настраиваемся уже на второй матч. Соперник забил первым и оттянулся назад. Они создали условия для наших атак. В раздевалке нормальная атмосфера, ничего страшного не произошло. Снова будем играть дома, где помогают родные стены. Всё в наших руках и ногах. Разберем игру, тренеры укажут на наши ошибки и в воскресенье исправим ситуацию”, – считает Дедух.

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"Если учитывать всю игру, то мы больше заслуживали положительного результата. Но еще ничего не потеряно, не должны опускать руки. У нас было достаточно моментов, но не смогли забить. Если бы удалось их реализовать, то результат был бы совсем другой. Следующий матч проведем снова дома перед своими болельщиками. Они дают нам положительную энергию", – сказал Когут.

Вторая встреча состоится 1 июня.

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Николай Когут Левый берег (Киев) Руслан Дедух
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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