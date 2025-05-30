В УПЛ 2024/25 чемпион опередил вице-чемпиона всего на 3 очка. Это один из самых маленьких отрывов в истории лиги

По итогам первенства "Динамо" набрало всего на 3 балла больше, чем "Александрия", занявшая вторую строчку. Только в шести кампаниях отрыв между первым и вторым местом был еще меньше.

Сезоны с наименьшим отставанием вице-чемпиона от чемпиона

1992/93, 2005/06 – 0 очков;

2000/01, 2001/02 – 1;

2017/18, 2023/24 – 2;

2002/03, 2003/04, 2007/08, 2024/25 – 3;

2011/12 – 4.

В 1993 году чемпионство определили по дополнительным показателям, а в 2006-м провели "золотой матч".