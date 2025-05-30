  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В УПЛ 2024/25 чемпион опередил вице-чемпиона всего на 3 очка. Это один из самых маленьких отрывов в истории лиги

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В УПЛ 2024/25 чемпион опередил вице-чемпиона всего на 3 очка. Это один из самых маленьких отрывов в истории лиги

Премьер-лига
Обновлено

Интрига сохранялась до последних туров

В УПЛ 2024/25 чемпион опередил вице-чемпиона всего на 3 очка. Это один из самых маленьких отрывов в истории лиги

Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий

Новина українською

По итогам первенства "Динамо" набрало всего на 3 балла больше, чем "Александрия", занявшая вторую строчку. Только в шести кампаниях отрыв между первым и вторым местом был еще меньше.

Сезоны с наименьшим отставанием вице-чемпиона от чемпиона

  • 1992/93, 2005/06 – 0 очков;
  • 2000/01, 2001/02 – 1;
  • 2017/18, 2023/24 – 2;
Читайте такжеБуяльский: На подсознании понимали, что должны дотерпеть до конца и выиграть чемпионство
  • 2002/03, 2003/04, 2007/08, 2024/25 – 3;
  • 2011/12 – 4.

В 1993 году чемпионство определили по дополнительным показателям, а в 2006-м провели "золотой матч".

По теме
yellow-arrow
"Соперник забил первым и оттянулся назад. Еще ничего не потеряно": Дедух и Когут – о матче с Металлистом 1925
yellow-arrow
Твердохлебу не хватило 1 мяча. Только 8 украинцев забивали за сезон 15 и более голов в ХХІ веке, не представляя Динамо и Шахтер
yellow-arrow
"Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный": Вернидуб написал Кривбассу прощальное письмо
Динамо (Киев) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости