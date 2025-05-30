Премьер-лига
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В УПЛ 2024/25 чемпион опередил вице-чемпиона всего на 3 очка. Это один из самых маленьких отрывов в истории лиги
Интрига сохранялась до последних туров
Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий
По итогам первенства "Динамо" набрало всего на 3 балла больше, чем "Александрия", занявшая вторую строчку. Только в шести кампаниях отрыв между первым и вторым местом был еще меньше.
Сезоны с наименьшим отставанием вице-чемпиона от чемпиона
- 1992/93, 2005/06 – 0 очков;
- 2000/01, 2001/02 – 1;
- 2017/18, 2023/24 – 2;
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- 2002/03, 2003/04, 2007/08, 2024/25 – 3;
- 2011/12 – 4.
В 1993 году чемпионство определили по дополнительным показателям, а в 2006-м провели "золотой матч".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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